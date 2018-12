Iran | studenti universitari protestano dopo morte di 10 colleghi in incidente stradale

Albania : giovani studenti in una manifestazione a TIrana fanno sentire la loro voce : Grazie all'insistenza e alla perseveranza, molti studenti sono riusciti a far sentire la loro voce, dando vita ad una manifestazione durata per giorni. Molti giovani studenti albanesi, infatti, già da giorni stavano protestando contro le tariffe universitarie, diventate, ormai, troppo care. Il movimento universitario, guidato da Arlin Qorri, aveva reso noto al ministro Edi Rama che la soluzione più giusta sarebbe stata quella di un'istruzione ...

A Latakia - entro febbraio 2019 - aprIranno una scuola per 360 studenti - : La scuola sarà aperta nel villaggio di El Fahur a Latakia a febbraio 2019, ha detto ai giornalisti l'ingegnere Rami al-Kuzya, responsabile della costruzione. "La scuola ha tutto il necessario, mobili, ...

Missione a Boston - il sogno di un gruppo di studenti napoletani diventa realtà : partIranno grazie a numerose donazioni : La ‘Missione’ a Boston non è più un sogno. Un gruppo di studenti programmatori dell’Istituto Tecnico Industriale “Augusto Righi” di Napoli, Mauro D’Alo’, Davide Di Pierro e Luigi Picarella, a gennaio andranno a Boston con i loro insegnanti di matematica ed informatica, Salvatore Pelella e Ciro Melcarne, per gareggiare e aspirare alla vittoria dell’High School Tournament della “Zero ...