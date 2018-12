Allegri | «Ci mancano 37 punti per lo scudetto»

ilnapolista

: La #Juve batte ogni record e Max #Allegri fa i conti verso lo scudetto: 'Mancano 37 punti, ma si vedrà...' ?? - GoalItalia : La #Juve batte ogni record e Max #Allegri fa i conti verso lo scudetto: 'Mancano 37 punti, ma si vedrà...' ?? - TUTTOJUVE_COM : ALLEGRI A SKY: 'Abbiamo rischiato, per il titolo mancano 37 punti. Ronaldo? La percezione per la Champions è ... -

(Di sabato 29 dicembre 2018)a Sky Sport: «A occhio e croce ci37per lo. Non è stata una partita semplice, contro una buona Sampdoria. Sul rigore per loro siamo andati in confusione, abbiamo perso la testa e un po’ di ordine. Poi ci siamo ripresi, abbiamo attaccato e pareggiato su rigore. Alla fine loro avevano pareggiato ma era fuorigioco».«Ci siamo innervositi sull’1-1, invece dovevamo restar calmi. Già prima dell’1-1 avevamo rallentato».«C’è il Var e quindi è giusto che lo usino quando lo ritengono più opportuno. Valeri ha arbitrato bene».«Dobbiamo migliorare alcuni momenti della partita. Mentre a Bergamo siamo stati bravi in dieci sul 2-1, oggi sull’1-1 non lo siamo stati. Nell’ultimo minuto abbiamo avuto tre azioni a favore. E nel secondo tempo abbiamo subito troppe ripartenze su palle perse».«Cristiano Ronaldo è il più ...