Napoli | ricorso per le squalifiche di Koulibaly e Insigne La Uefa | ' Violato protocollo

Koulibaly e Insigne - il Napoli farà ricorso : l'obiettivo è ridurre la squalifica : TORINO - Il Napoli ha deciso di fare ricorso per cercare di ridurre la squalifica comminata dal giudice sportivo a Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne . La società partenopea punta a ridurre da 2 a 1 ...

Il Napoli farà ricorso per Koulibaly e Insigne : Napoli - Il Napoli farà ricorso per Koulibaly e Insigne . La decisione è stata presa nel pomeriggio e nei prossimi giorni il legale del club, Grassani, presenterà il doppio incartamento avverso le due ...

Napoli - ricorso per le squalifiche di Insigne e Koulibaly : obiettivo 1 giornata : L'obiettivo, secondo Sky Sport, è quello di provare a ridurre la sanzione da 2 giornate a 1 a giornata per entrambe. Le motivazioni del giudice sportivo, tuttavia, non lasciano spazio, a termine di ...

Sky : Napoli - ricorso contro le squalifiche di Insigne e Koulibaly : Ultim’ora Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky, il Napoli ha deciso di presentare ricorso contro le squalifiche di Insigne e Koulibaly. Il giudice sportivo, ieri, ha disposto lo stop di due turni per entrambi i calciatori. Ebbene, secondo la redazione sportiva dell’emittente satellitare, il Napoli vorrebbe cercare la riduzione di entrambe le squalifiche ad una sola partita. Ovviamente, seguiremo con attenzione lo sviluppo della ...

Napoli - ricorso contro le squalifiche di Koulibaly e Insigne : "Partita falsata" : La lunga notte di Inter-Napoli non è ancora finita. Dopo le decisioni del Giudice Sportivo , che ha sanzionato il club nerazzurro per i cori razzisti e ha squalificato per due giornate Koulibaly e ...

Napoli - pronto il ricorso per Insigne e Koulibaly : “la partita è stata falsata” : La partita tra Inter e Napoli rappresenta una delle pagine più brutte del calcio italiano, gli scontri prima del match con la morte di un tifoso nerazzurro, i cori razzisti contro Koulibaly e la rissa tra calciatori nel finale. Il Giudice sportivo ha squalificato per due giornate Koulibaly ed Insigne, il Napoli prepara il ricorso come annuncia il legale ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss. “Ci prenderemo del tempo per studiare il ...