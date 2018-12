Gli ultrà al Viminale un caso Il sindacato | «I poliziotti vivono sotto minaccia» Il

L’inchiesta : «Due Gli ultrà a guidare l’assalto al gruppo di napoletani» : Secondo alcune testimonianze agli atti delL’inchiesta sugli incidenti pre Inter-Napoli del 26 dicembre a dirigere l’assalto ai van dei tifosi napoletani sarebbero state due persone, una delle quali impartiva ordini in italiano, l’altro in francese

L'assalto deGli ultrà interisti con spranghe e bastoni ai bus napoletani : spunta un nuovo video. I pm : "È stato un combattimento" : Scene da una guerriglia. Tre minuti di scontri in mezzo alla strada a Milano: centinaia di ultrà che si affrontano con mazze, bastoni, bottiglie, fumogeni, cinghie, lanciandosi oggetti e cassonetti della spazzatura. Da una parte i napoletani arrivati a San Siro coi van (bloccati in mezzo alla carreggiata) e dall'altra gli interisti affiancati da ultrà gemellati di Varese e Nizza, autori dell'agguato ai tifosi ospiti. Gli incidenti ...

Salvini dice no alla chiusura deGli stadi dopo la morte dell'ultrà : Roma, 28 dic., askanews, - 'Tutti devono mettere la testa a posto. Bisogna fare un enorme esame di coscienza. Occorre mettere intorno a un tavolo tutti i protagonisti del mondo del pallone, società e tifoserie. Mi chiedo cosa c'entra la stragrande maggioranza della tifoseria interista per bene a cui vietare le trasferte, padri con i …

Salvini : «Un errore chiudere Gli stadi» Gentiloni : «Tu omaggi Gli ultrà»|Vota : Il ministro degli Interni contro la decisione del giudice sportivo: «Così si puniscono i veri tifosi che vanno distinti dai delinquenti. Certe partite mai più in notturna». Poi annuncia: «A inizio anno tavolo anche con le tifoserie organizzate»

Dopo Gli scontri di Inter - Napoli Gli sconfitti siamo noi ultras : Ecco la rubrica "Tifare contro" curata da Giovanni Francesio per il Foglio sportivo che troverete in edicola sabato 29 dicembre Era abbastanza prevedibile, Dopo la disastrosa serata di mercoledì, che la frase d’ordinanza fosse “non si può morire per una partita di calcio nel 2018”; frase che però

Ultrà morto - Salvini contro giudice sportivo : SbaGliato chiudere stadi : Ultrà morto, Salvini contro giudice sportivo: Sbagliato chiudere stadi Saranno interrogati domani i tre tifosi interisti, tutti sotto i trent'anni, arrestati per gli scontri prima della partita Inter-Napoli nei quali Daniele Belardinelli (CHI ERA ). Emessi sette Daspo Parole chiave: ...

Ultrà morto - domani Gli interrogatori. Salvini : 'Non chiudere stadi' - : I tre, tutti sotto i trent'anni, risponderanno alle domande del gip e, secondo i loro avvocati, hanno avuto solo un "ruolo marginale" nella rissa. Intanto, il prefetto Saccone ha fatto sapere che a ...

Ultrà morto - domani Gli interrogatori. Salvini : "Non chiudere stadi" : Ultrà morto, domani gli interrogatori. Salvini: "Non chiudere stadi" I tre, tutti sotto i trent’anni, risponderanno alle domande del gip e, secondo i loro avvocati, hanno avuto solo un “ruolo marginale” nella rissa. Intanto, il prefetto Saccone ha fatto sapere che a gennaio si terrà un vertice sulla sicurezza con le ...

Salvini : «Un errore chiudere Gli stadi» Gentiloni : «Omaggiava Gli ultrà»|Vota : Il ministro degli Interni contro la decisione del giudice sportivo: «Così si puniscono i veri tifosi che vanno distinti dai delinquenti. Certe partite mai più in notturna». Dura la replica delle opposizioni

Ultras morto - Salvini : “Chiudere stadi e vietare trasferte è la risposta sbaGliata”. Ma Conte : “Sarebbe opportuna pausa” : La chiusura degli stadi e le trasferte vietate sono “la risposta sbagliata” alla violenza negli stadi. Matteo Salvini si scaglia contro la misura più usata dalla giustizia sportiva (e caldeggiata anche dal questore di Milano, Marcello Cardona) per punire gli episodi di razzismo e scontri tra Ultras. Una sanzione usata dal giudice federale anche giovedì dopo gli ululati contro il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly e gli scontri ...

Sgarbi : «Gli ultrà sono soldati e possono morire in guerra» : «La morte la mettono in conto» Interviene anche Vittorio Sgarbi nel dibattito sulla violenza nel calcio. E lo fa a modo suo, paragona l’ultrà a un soldato. «Nessuna morte è lecita né quella in guerra né quella degli Stati che hanno la pena di morte. Ciononostante, la guerra esiste ed esistono gli ultrà che sono arbitrariamente violenti se la loro azione è messa in atto contro spettatori civili. Se tu sei un ultrà e combatti con spirito ...

Salvini dopo Inter-Napoli : «Chiudere gli stadi è un errore». Gentiloni : «Ha omaggiato Gli ultrà dieci giorni fa» : Il tema stadi lascia i confini dello sport per oltrepassare quello dell'ordine pubblico e quindi anche dalla politica. La decisione del giudice sportivo di chiudere San Sito per l'Inter per due giornate e di far disputare una terza partita senza curva Nord non convince affatto il ministro dell'Interno Matteo ...

Salvini : «Chiudere Gli stadi è un errore» Gentiloni : «Lui omaggiava Gli ultrà» : Il ministro degli Interni contro la decisione del giudice sportivo: «Così si puniscono i veri tifosi che vanno distinti dai delinquenti. Certe partite mai più in notturna». Dura la replica delle opposizioni

Ultrà morto - la doppia vita di Dede - il padre di famiGlia che andava alla partita per assaltare la polizia : Ci sono due foto per raccontare la morte di Daniele Belardinelli, detto Dede, 35 anni, due figli avuti quando era giovane, sposato, la casa a Morazzone, a pochi chilometri da Varese, il lavoro da...