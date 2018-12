Damiani dice addio alla Borsa Una storia di risparmio spremuto

affaritaliani

(Di venerdì 28 dicembre 2018)in deciso rialzo indopo l'annuncio di un'Opa volontaria totalitarila finalizzata al delisting del titolo annunciata da Leading Jewels, holding controllata dfamigliache nel 2007 aveva incassato oltre 42 milioni di euro con il collocamento, mentre ora non spenderà neppure 12 milioni per ritirare il titolo. Negli anni il flottante si è ridotto dal 35,1% al 16,74%, mentre la crisi del settore della gioielleria ha portato ad un calo del giro d'affari e dei margini, facendo salire l'indebitamento netto. Così a Piazza Affari non si esclude che a spingere per il delisting possano essere state le banche creditrici, magari in vista di qualche successiva operazione di fusione e acquisizione tramite cui mettere in sicurezza i conti, anche a costo di cedere il controllo. Intanto inil titolo si porta sopra il prezzo offerto: ...