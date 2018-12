Contro gli intolleranti tolleranza zero

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano perde a Tel Aviv Contro il Maccabi per 94-92. Mostruoso O’Bryant con 32 punti - Brooks sbaglia la tripla vincente : Finisce con una sconfitta al termine di un match assai equilibrato il girone d’andata della stagione regolare di Eurolega 2018-2019 per l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione allenata da Simone Pianigiani non riesce a superare, in terra israeliana, il Maccabi Tel Aviv, che vince per 94-92 grazie a una serata mostruosa di Johnny O’Bryant: l’ex Bucks, Nuggets e Hornets non aveva mai realizzato, neppure in ...

Borsa - sostanzioso decremento per il Controvalore degli scambi del 27/12/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,07 miliardi di euro, in calo del 37,71%, rispetto ai 3,33 miliardi della vigilia. I ...

Beatrice Valli e Marco Fantini - insulti pesanti Contro la figlia Bianca : 'E' un mostro' : Beatrice Valli e Marco Fantini hanno dovuto fare i conti con i commenti a dir poco sgradevoli di un gruppo di fan, i quali hanno mosso dei pesanti insulti nei confronti della piccola Bianca, il frutto del loro grande amore. In questi giorni, infatti, Beatrice ha postato una foto dove si vede chiaramente la bambina e ha dovuto fronteggiare i commenti sgradevoli di un nutrito gruppo di persone, le quali sono arrivate a dire che la bambina ...

Artiglio del diavolo - Controindicazioni : Artiglio del diavolo, controindicazioni: tutti gli effetti collaterali legati all’assunzione dei preparati a base di Artiglio del diavolo. controindicazioni, proprietà, reazioni avverse e informazioni utili sull’uso dell’Artiglio del diavolo. (altro…) The post Artiglio del diavolo, controindicazioni appeared first on Idee Green.

Roma - gli ncc protestano Contro il governo : “Toninelli - ti sei preso gioco di noi. Blocchiamo il Paese” : “La libertà assassinata dal governo del cambiamento”. È questa la scritta sul manifesto funebre affisso su una bara, su cui è anche poggiato un tricolore, esposta durante la manifestazione a Roma dei noleggiatori con conducente, venuti da tutta Italia per protestare contro l’approvazione del decreto che riscrive le regole per i lavoratori nel settore degli autoservizi pubblici non di linea. Ai piedi della bara ci sono anche una ...

Manovra - gli universitari Contro il governo : “Usate i giovani per fare cassa” : Il Consiglio nazionale degli studenti universitari accusa il governo di voler fare cassa sulle spalle dei giovani e del mondo dell'istruzione, con tagli previsti per 100 milioni di euro: "Per finanziare altre vostre priorità, avete deciso di fare cassa alle spese dell’Università e di tutte le sue componenti. Riconosciamo, quindi, che l’istruzione non è realmente una vostra priorità".Continua a leggere

Firenze : identificato il conducente camion finito Contro colonna del porticato degli Uffizi : E' un italiano 50enne, residente nel napoletano e il mezzo appartiene a una ditta con sede legale a Caserta. Il Direttore Schmidt parla di 'danni notevoli' - E' un italiano 50enne, residente nel ...

Caso Koulibaly - il Comune di Napoli : “presto osservatorio Contro razzismo negli stadi” : Flavia Sorrentino, delegata all’autonomia della città del Comune di Napoli, ha annunciato l’istituzione di un osservatorio contro il razzismo negli stadi Un osservatorio specifico formato da “giuristi, intellettuali, giornalisti e personalità del mondo sportivo” per contrastare tutte le espressioni di razzismo e discriminazione territoriale nei confronti della città di Napoli che avvengono all’interno degli ...

Inter-Napoli - interviene anche Cristiano Ronaldo : parole forti di CR7 Contro gli ululati razzisti a Koulibaly [FOTO] : Il giocatore della Juventus ha postato sui social una foto che lo ritrae insieme a Koulibaly, condannando gli insulti razzisti rivolti al senegalese durante Inter-Napoli Rispetto per gli avversari e grande umanità, caratteristiche che non mancano a Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è riuscito a rimanere impassibile dopo quanto successo a Koulibaly durante Inter-Napoli, condannando i cori razzisti ricevuti dal giocatore del Napoli. Un ...

Firenze - auto pirata si schianta Contro una colonna degli Uffizi e fugge : “Danni ingenti” : Un'auto è andata a finire contro una colonna del Corridoio Vasariano degli Uffizi a Firenze, nei pressi di Ponte Vecchio, creando danni ingenti. Polizia e vigili urbani sono alla caccia del conducente che si è poi dato alla fuga. Eike Schmidt, direttore del museo: "Il danno è "notevole e forse è il caso di ripensare anche all’accesso delle auto nella zona". .Continua a leggere

Stanotte un’auto si è scontrata Contro un pilone fuori dagli Uffizi a Firenze - e poi è scappata : Nella notte tra mercoledì e giovedì un’auto si è scontrata contro un un pilone del cosiddetto Corridoio Vasariano, il famoso porticato fuori dalla Galleria degli Uffizi a Firenze, danneggiandolo. Il conducente è scappato a bordo dell’auto, ed è attualmente ricercato

Terremoto Catania - Musumeci : “Proseguono i Controlli di staticità degli immobili” : “È passata la prima nottata. Grazie all’immediato intervento della Protezione Civile regionale, che ha sottoscritto una convenzione con Federalberghi, tutti gli sfollati che lo hanno richiesto sono stati alloggiati in albergo. Oggi proseguiranno i controlli con 20 squadre che verificheranno la staticità degli immobili. Nel pomeriggio a Catania, come preannunciato, si riunirà il governo regionale“: lo ha scritto in un post su Facebook ...

Cori Contro Koulibaly - "Orgoglioso di essere nero - senegalese - napoletano - uomo" : Può una partita essere rovinata da una colonna sonora insopportabile? È successo ieri a San Siro per Inter-Napoli, la sfida tra le due alternative alla Juventus padrona assoluta del campionato. ...

Una spia in ogni famiglia uigura - così Pechino Controlla gli islamici : Immaginatevi se ogni due mesi, per una settimana, vi capitasse in casa un quadro del Partito Comunista mandato a vivere con voi come fosse un vostro parente. Guarda la tv con voi, aiuta a cucinare pranzo e cena, tenta di chiacchierare nel tinello, viene con voi ai matrimoni e ai funerali. Un intruso. Una spia. Non avete scelta. Se rifiutate, rischi...