Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti alle Maldive con i rispettivi compagni

Alessia Marcuzzi e Facchinetti alle Maldive con in compagnia delle famiglie : La conduttrive tv Alessia Marcuzzi prima hanno festeggiato il Natale anticipato in casa Facchinetti con, il marito Paolo Calabresi Marconi e la figlia Mia. Poi Alessia è corsa a Roma per festeggiare e aprire i regali in casa con gli Inzaghi. E ora in vacanza si sono ritrovati Francesco e Alessia insieme a Wilma Helena Faissol, il marito della Marcuzzi e le figlie Mia e Lollie. La famiglia allargata funziona alla grande e anche per queste feste ...

Alessia Marcuzzi sceglie le Maldive per le vacanze di Natale : ...del Castello di Miramare Le gallery più viste I Paesi più pericolosi per le vacanze secondo la Farnesina Le 10 attrazioni più prenotate del 2018 secondo TripAdvisor I Paesi più pericolosi del mondo ...

Alessia Marcuzzi - capodanno sexy alle Maldive : la vacanza insieme alla sua famiglia allargata [GALLERY] : Alessia Marcuzzi festeggerà il capodanno alle Maldive insieme alla sua bellissima famiglia allargata: la vacanza della presentatrice de ‘Le Iene’ Alessia Marcuzzi si trova attualmente su un’isola delle Maldive. La meravigliosa presentatrice de ‘Le Iene’, approfittando della pausa del programma di Italia Uno ed in attesa dell’inizio de ‘L’Isola dei Famosi’, si gode la sua vacanza. Nella ...

Alessia Marcuzzi e l'incidente sexy : balla e il vestito si alza troppo : Alessia Marcuzzi è sempre sulla cresta dell'onda ed è sempre apprezzata come conduttrice televisiva. Infatti, a gennaio comincerà l'avventura al timone della nuova edizione de L'isola dei famosi. Oltre a riscuotere successo sul piccolo schermo, Alessia è anche molto seguita su Instagram e sui vari social, dove posta con regolarità i suoi scatti e video quotidiani. Tra questi c'è anche un filmato che ha mandato in visibilio i suoi followers. ...

Alessia Marcuzzi e la famiglia allargata : cena di Natale con l’ex Facchinetti : Alessia Marcuzzi e il Natale anticipato con la famiglia allargata Poche ore fa una bellissima famiglia allargata ha festeggiato anticipatamente il Natale. Si tratta del numeroso clan Marcuzzi-Facchinetti, che per l’occasione ha riunito i rispettivi nidi familiari per trascorrere momenti felici e ricchi di musica. La conduttrice romana Alessia Marcuzzi è arrivata a Milano insieme […] L'articolo Alessia Marcuzzi e la famiglia ...

L’Isola dei Famosi con Alessia Marcuzzi : un cantante è stato rifiutato : L’Isola dei Famosi con la Marcuzzi: Dennis Fantina non sarà nel cast Continua ad impazzire il toto-nome sul cast della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza giovedì 24 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5. Ci avviciniamo a grandi passi verso la nuova stagione del reality condotto da Alessia Marcuzzi e ancora non sappiamo chi saranno i nuovi naufraghi che animeranno le spiagge in Honduras. Tempo di accordi e ...

Francesco Facchinetti - Natale con Alessia Marcuzzi/ Famiglia allargata e cenone : nonno Roby al piano : Francesco Facchinetti a distanza di un paio di giorni dal Natale, sbotta su Instagram contro 'ignoti'. Ecco cosa è successo all'ex Capitano Uncino.

Alessia Marcuzzi nostalgica - torna di notte nella sua Casal Palocco : «Sono nata in questa villa» : Alessia Marcuzzi in versione nostalgia questa notte. Dopo una festa la conduttrice è andata con una sua amica in "missione" nel suo vecchio quartiere di Roma, a Casal Palocco. Nelle...

Cast L’Isola dei Famosi 2019 : Alessia Marcuzzi perde un concorrente : L’Isola dei Famosi, Cast: Gianfranco Vissani dà forfait ad Alessia Marcuzzi Ancora lavori in corso, con qualche problemino, per la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in onda a partire da giovedì 24 gennaio 2019, per poi iniziare a saltellare da un giorno all’altro nel palinsesto. ll reality targato Magnolia è pronto a tornare su Canale 5 per il quarto anno consecutivo. Gianfranco Vissani ha dato forfait ad Alessia Marcuzzi. ...

Alfonso Signorini da Chiambretti : «Ho foto hot del figlio di Alessia Marcuzzi». E lei in studio reagisce così Video : «Alfo non si dice questa cosa perché ci sono dei minorenni». Imbarazzata, Alessia Marcuzzi risponde così ad Alfonso Signorini nella puntata di La Repubblica delle Donne...

Alessia Marcuzzi - la rivelazione : 'Chi mi ha cacciato da un provino' - il suo pesantissimo errore : Il vero rischio di questo articolo è di cadere anche noi nella trappola della logorrea, di essere prolissi, ridondanti, verbosi, insomma di sbrodolare. Pertanto cercheremo di limitarci, di fare ...