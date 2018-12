Violazione della privacy | Facebook al primo posto | Tesla e Netflix i più virtuosi

Google Plus chiude in anticipo - la seconda Violazione della sicurezza è la mazzata finale : Il social network Google Plus chiuderà i battenti ad aprile 2019, quattro mesi prima del previsto. La decisione è stata necessaria dopo una seconda violazione della sicurezza, che ha messo a rischio le informazioni personali di circa 52,5 milioni di utenti per sei lunghi giorni, a novembre. Si sommano ai dati di 500mila persone che erano stati esposti poco tempo fa, segnando irrimediabilmente le sorti di un esperimento mai arrivato al successo, ...