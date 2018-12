Raffaella Fico e Moggi | matrimonio in vista dopo tante titubanze

Blastingnews

(Di giovedì 27 dicembre 2018) La bellissima, ex concorrente del reality show Grande Fratello e l'allenatore di calcio Alessandroconvoleranno a nozze.mesi durante i quali l'argomento era stato archiviato, a causa di problemi lavorativi e personali, i due protagonisti hanno, finalmente, deciso che presto si sposeranno.La storia d'amore trae Alessandro, donna tanto bella ma altrettanto sfortunata in amore,la travagliata storia con il calciatore Mario Balotelli, da cui ha avuto anche una splendida bambina, Pia, pare abbia finalmente trovato la sua dimensione in ambito sentimentale. La trentenne, tuttavia, non si è allontanata dal mondo del calcio, dal momento che circa due anni fa ha iniziato una relazione con Alessandro, famoso allenatore calcistico. Tra i due le cose sono andate subito bene.solo alcuni mesi di fidanzamento infatti, ...