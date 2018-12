Netflix - nuova minaccia di phishing via e-mail : A molti clienti vengono richiesti via posta elettronica dati riservati: dalla password al numero si carta di credito. L’allarme dalla Federal trade commission amercana: mai cliccare su quei link, la piattaforma non comunica così con gli utenti

Arriva una nuova serie su Sherlock su Netflix - perché sarà diversa da quella di Benedict Cumberbatch : Netflix lavora a una nuova serie su Sherlock. Il personaggio letterario nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle non smette mai di affascinare il pubblico, per questo il colosso di streaming ha deciso di continuare a puntare su di lui. Purtroppo per i fan, la quinta stagione di Sherlock con Benedict Cumberbatch è ancora lontana, ma per ingannare l'attesa, Netflix ha pensato a qualcos'altro che coinvolge sempre il celebre ...

Virgin River : la nuova serie Tv Netflix sfodera un cast da paura : Virgin River si prepara a debuttare su Netflix e con uno squillo di trombe annuncia un cast di primo piano per l’universo seriale, per una premiere prevista per il 2019. Le ultime due new entry sono Alexandra Breckenridge di This Is Us e Martin Henderson, conosciuto come Nathan in Grey’s Anatomy. I due hanno firmato poche ore fa un contratto per entrare nel cast di Virgin River, una storia d’amore in dieci episodi che ruoterà ...

David di Donatello - così cambiano gli Oscar italiani : nuova giuria e nuove regole (che aprono a Netflix) : Il David del cambiamento. No, non è uno slogan filogovernativo, ma semplicemente un ribaltone di ciò che l’Oscar del cinema italiano è stato finora. “Il cinema vota il cinema” tiene a precisare come “vero slogan” Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell’Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello. E l’edizione 2019, che per inciso si celebrerà nella serata del 27 marzo in diretta su Rai 1, vedrà attuate tutte le ...

Carta regalo Netflix - la nuova idea regalo di Natale! : Netflix è la principale rete televisiva on-line del mondo con più di 65 milioni di iscritti in oltre 50 paesi che mette a disposizione più di 100 milioni di ore di show televisivi e film al giorno, ...

Penn Badgley protagonista su Netflix con “You” la nuova serie tratta dal romanzo di Caroline Kepnes : Netflix annuncia il trailer YOU, la nuova serie originale con Penn Badgley, tratta dal romanzo best-seller “You” (“Tu”) di Caroline Kepnes. YOU, che sarà disponibile su Netflix dal 26 dicembre 2018 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, è stata inoltre confermata per una seconda stagione. Cosa saresti disposto a fare per amore? Quando un brillante libraio incrocia il sentiero di un’aspirante scrittrice, la risposta a questa domanda ...

Sigmund Freud approderà su Netflix nel 2019 con una nuova serie tv : Una nuova e promettente serie tv approderà su Netflix nel 2019: la nota piattaforma di streaming ha deciso infatti di acquisire i diritti per distribuire Freud, la serie thriller incentrata sulla figura del noto psicanalista. La trama della prima stagione si districherà nel corso di otto episodi che porteranno in scena un giovane Freud agli inizi della propria carriera, impegnato a seguire le orme di un serial killer nella Vienna del XIX secolo ...

Natale a 5 Stelle - l'ultimo film dei fratelli Vanzina sbarca su Netflix. Commedia sui vizi della nuova politica : Paolo Brosio da Fabio Fazio distrugge il tavolo con un pugno Natale A 5 Stelle LA TRAMA Il richiamo all'attualità politica è evidente. Massimo Ghini , interpreta il Presidente del Consiglio, grillino ...

Chanel - tutti i segreti dell'atelier di Alta Moda svelati nella nuova docu-serie targata Netflix : ... maison rinomata per la qualità dei prodotti d'artigianato, gli altri saranno incentrati sulla vita di personaggi visionari nel panorama food, sport, intrattenimento e non solo. Nello specifico ...

YOU : trailer e locandina della nuova serie targata Netflix : Netflix annuncia il trailer YOU, la nuova serie originale con Penn Badgley, tratta dal romanzo best-seller “You” di Caroline Kepnes. La serie, che sarà disponibile su Netflix dal 26 dicembre 2018 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, è stata inoltre confermata per una seconda stagione. Qui di seguito trovate trailer e sinossi della serie: Cosa saresti disposto a fare per amore? Quando un brillante libraio incrocia il sentiero di ...

Prime anticipazioni su The Crown 3 dalla protagonista Olivia Colman - la nuova Regina Elisabetta della serie Netflix : Piccole anticipazioni su The Crown 3, perlopiù sui suoi personaggi e le storyline che li riguardano, sono arrivati direttamente da Olivia Colman, la nuova protagonista della serie Netflix, che torna sulla piattaforma con nuovi episodi e un cast tutto rinnovato per la prosecuzione del racconto nei decenni successivi a quelli raccontati nei primi due capitoli. La 44enne attrice britannica subentra al premio Emmy Claire Foy nella terza stagione ...

Baby - nuova serie tv su Netflix : in onda in prima visione dal 30 novembre : Baby è una nuova serie televisiva italiana, pubblicata su Netflix, la nota piattaforma streaming, dallo scorso 30 novembre e diretta da Andrea De Sica e Anna Negri, la prima stagione è di 6 episodi. La serie è ispirata ad un fatto realmente accaduto, "Lo scandalo delle Baby squillo dei Parioli" e racconta le vicende di un gruppo di ragazzi e ragazze e delle loro famiglie privilegiate, del quartiere "Parioli", di Roma. Protagoniste della serie ...

AT&T lancia una nuova sfida a Netflix con tre servizi di streaming : New York - Anche AT&T getta il guanto di sfida a Netflix. La frontiera dello streaming di film e spettacoli si affolla sempre più e diventa teatro di battaglie sempre più accese: lo storico colosso delle telecomunicazione e dei media, fresco dell'acquisizione da 81 miliardi di dollari di Time ...