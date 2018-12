Manovra,Upb:fisco sale a 42,5% nel 2019

: Manovra, Upb: 'La pressione fiscale sale al 42,5%, gli investimenti diminuiscono' [news aggiornata alle 16:51] - repubblica : Manovra, Upb: 'La pressione fiscale sale al 42,5%, gli investimenti diminuiscono' [news aggiornata alle 16:51] - repubblica : Manovra, Upb: 'La pressione fiscale sale al 42,5%, gli investimenti diminuiscono' [news aggiornata alle 17:14] - Agenzia_Ansa : #Manovra al rush finale, oggi in Commissione. Ira delle opposizioni. Pd annuncia ricorso alla Consulta. Chieste aud… -

La pressione fiscale salirà dal 42% del 2018 al 42,5% nel. E' la stima indicata dal presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio nell'audizione in Commissione Bilancio della Camera sulla. Negli anni successivi, aggiunge il presidente Pisauro, "se non considerate le clausole che valgono 1,2 -1,5 punti in più, si arriva al 42,8% mel 2020, al 42,5 nel 2021, ma sono numeri che vanno un po' verificati. Il messaggio sostanziale è che c'è leggero aumento che poi rimane stabile."(Di giovedì 27 dicembre 2018)