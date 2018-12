Manovra | Ufficio parlamentare Bilancio | “È recessiva nel 2020-21 Il prossimo anno pil

Manovra - in ufficio in monopattino : un emendamento per la micromobilità sostenibile : DALLA FERMATA del mezzo pubblico al posto di lavoro con un monopattino elettrico o un hoverboard, mezzi che non inquinano e che si possono poi tenere sotto la scrivania. È questa la micromobilità che ...

Manovra - in ufficio in monopattino : un emendamento per la micromobilità sostenibile : È stato approvato in commissione Bilancio alla Camera con l'obiettivo di promuovere la sperimentazione nelle città di veicoli elettrici (anche hoverboard e segway)

Nelle audizioni parlamentari le voci tecniche - Istat e Ufficio di Bilancio - sui numeri in ballo nella Manovra : Per l'Istat l'1,2% di crescita può essere possibile solo se nell'ultimo trimestre il pil arriva allo 0,4%. Dubbiosa anche la Corte dei Conti mentre per l'Ufficio di Bilancio Quota 10 costerebbe un ...