CR7 con Koulibaly | ' no a razzismo'

Inter-Napoli - interviene anche Cristiano Ronaldo : parole forti di CR7 contro gli ululati razzisti a Koulibaly [FOTO] : Il giocatore della Juventus ha postato sui social una foto che lo ritrae insieme a Koulibaly, condannando gli insulti razzisti rivolti al senegalese durante Inter-Napoli Rispetto per gli avversari e grande umanità, caratteristiche che non mancano a Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è riuscito a rimanere impassibile dopo quanto successo a Koulibaly durante Inter-Napoli, condannando i cori razzisti ricevuti dal giocatore del Napoli. Un ...

Juventus - Cristiano Ronaldo trascina i bianconeri : CR7 esalta i suoi compagni di squadra anche sui social [FOTO] : L’attaccante portoghese ha postato sui social la foto della sua esultanza a Bergamo, complimentandosi con i suoi compagni trascinatore dentro e fuori dal campo, Cristiano Ronaldo si è ormai letteralmente caricato sulle spalle la Juventus. Il portoghese ha infatti prima evitato la prima sconfitta in campionato ai bianconeri, complimentandosi poi con i propri compagni per la prestazione fornita a Bergamo contro l’Atalanta. Un ...

La Juve frena - CR7 salva i bianconeri : Al 52' momento importante nell'economia della partita, la Juventus resta in 10 per l'espulsione per somma di ammonizioni di Bentancur. L'Atalanta ci crede, al 55' Szczesny si supera salvando su una ...

Atalanta-Juventus - formazione bianconera rimaneggiata : CR7 in panchina - Matuidi out : Quest'anno la Serie A non ha osservato la pausa per le feste natalizie per cui oggi, giornata di Santo Stefano, tutte le squadre scenderanno in campo. La Juventus, al momento si trova a Bergamo per la sfida pomeridiana (ore 15) contro l'Atalanta. Come è scritto nel 'dna bianconero' l'unico obiettivo è sempre lo stesso e cioè conquistare tre punti per mantenere a distanza il Napoli, diretta inseguitrice, che è impegnata a San Siro contro l'Inter. ...

Thuram : 'Con CR7 Juve favorita per la Champions. Il razzismo nel calcio...' : razzismo - 'Il calcio è un riflesso della società in cui viviamo: cioè in un mondo maschilista. Ora per fortuna ci sono dei club che hanno le squadre femminili, è un messaggio potente e importante. ...

Mercato Juventus - Serafini : 'Messi in bianconero con CR7 non è uno scenario fantasioso' : Arrivano notizie davvero inaspettate per quanto concerne il calcioMercato della Juventus. La ultime news riguardano il giornalista Luca Serafini, esperto di calcioMercato. Il redattore ha parlato di Juventus ed ha lanciato delle indiscrezioni molto interessanti. Stando a Serafini, infatti, il club bianconero starebbe pensando a Lionel Messi per la prossima stagione. "Mi ha colpito una battuta di Cristiano Ronaldo, che, rivolgendosi a Messi, lo ...

Georgina Rodriguez - una pizza a Torino con ‘il suo amore’ : la fidanzata di Cristiano Ronaldo fa a meno di CR7 [FOTO] : Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo Junior a cena a Torino: una buona pizza per la fidanzata di CR7 ed il suo primogenito Georgina Rodriguez, dopo essere stata in Portogallo (VEDI QUI), è tornata a Torino. La fidanzata di Cristiano Ronaldo però non sta passando tanto tempo con CR7 prima di Natale. Il portoghese tra allenamenti e match importanti è super impegnato e per questo la modella spagnola dedica sempre più tempo ai figli. In ...

Juventus - rinnovato il contratto con Adidas. Sponsor d'oro : una pioggia di milioni su CR7 e Agnelli : La Juventus e l' Adidas hanno rinnovato, modificandolo e prolungandolo, il contratto di partnership. L'attuale accordo, in scadenza al 30 giugno 2021, riguardava sei stagioni sportive a partire dalla ...

Juventus - CR7-Roma : che storie. Tutto iniziò con un 7-1 : Cristiano Ronaldo, campione vorace che non lascia neanche una briciola ai commensali, avrebbe bisogno di alzarsi da tavola, ma resterà seduto almeno contro la Roma. Finora in Serie A è stato spremuto ...

Wanda gela l'Inter : "Rinnovo Icardi lontanissimo. Volevano venderlo alla Juve : avrebbe fatto coppia con CR7" : La stretta di mano allo Stadium di due settimane fa come simbolo della rivalità tra Juve e Inter : Ronaldo e Icardi , volti e simboli dei due club! Ma CR7 e Maurito avrebbero potuto essere anche altro,...

Inter - Wanda : "Icardi? Rinnovo lontanissimo - l'Inter voleva darlo alla Juve - doveva far coppia con CR7" : Wanda Nara non le manda a dire. Ospite come sempre del salotto di Tiki Taka la moglie e manager di Mauro Icardi fa chiarezza sull'alone di mistero che aveva scatenato il tweet di qualche giorno fa su ...