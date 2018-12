Calcio | tifoso ucciso | Questore assicura ' saremo durissimi' 2

Calcio : tifoso ucciso - Questore assicura 'saremo durissimi' : Milano, 27 dic. (AdnKronos) - Un "fatto gravissimo" e sicuramente una "azione organizzata" quella avvenuta la scorsa sera, prima che si disputasse al Meazza la partita Inter-Napoli. Un ragazzo ucciso, Daniele Belardinelli, 35 anni di Varese, travolto da quello che secondo gli investigatori sarebbe u

Milano.Calcio - morto il tifoso investito : 10.25 morto il tifoso interista investito durante gli scontri prima di Inter-Napoli Era stato ricoverato in codice rosso. A travolgere il 35enne, un van su cui c'erano i tifosi del Napoli prima della partita.Negli scontri anche quattro accoltellati. Tra gli altri feriti il più grave è un 43enne accoltellato all'addome e portato al Sacco. La rissa è avvenuta in zona via Novara,a Milano,circa un'ora prima della partita.E la prima ipotesi è che ...

Calcio : il Tottenham bandisce il tifoso che aveva lanciato una banana verso Aubameyang. Il supporter era stato anche arrestato : Una punizione esemplare. Il Tottenham ha deciso di bandire dal proprio campo a “tempo indefinito” (attualmente Wembley e poi il prossimo Tottenham Stadium) il tifoso macchiatosi di un gesto vergognoso nei confronti dell’attaccante dell’Arsenal Pierre Emerick Aubameyang: il lancio di una banana, dal connotato razzista. Nel corso della partita vinta infatti dall’Arsenal 4-2 contro gli Spurs il supporter si è reso ...

Lo sfogo di un tifoso del River Plate : "Ci avete ucciso il Calcio - la Copa Libertadores mettetevela nel c..." : Per lui è stata una " cronaca di una morte annunciata ", parafrasando un altro Gabriel simbolo del Sud America, García Márquez : "Io mi arrendo, sono esausto, non ce la faccio più. Questo Paese è una ...

