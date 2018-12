Quagliarella | gol da record | eguagliato Montella e il filotto di Vieri Il capitano della

VIDEO Fabio Quagliarella - gol di tacco da urlo : magia stellare in Sampdoria-Chievo - colpo dello scorpione cosmico : Fabio Quagliarella non smette mai di stupire e a Santo Stefano ha regalato una primizia a tutti gli appassionati di calcio in occasione di Sampdoria-Chievo, match valido per la 18^ giornata di Serie A. L’attaccante dei blucerchiati, infatti, ha segnato un fantastico gol di tacco al 47′: un autentico colpo dello scorpione su punizione di Ramirez, deviazione verso la porta e rete del vantaggio dei padroni di casa. Di seguito il VIDEO ...

Serie A LIVE - le partite delle 15 : super gol di Chiesa - Quagliarella ancora in gol [VIDEO] : La Serie A scende in campo per la diciassettesima giornata in un pomeriggio che si avvicina a quello di qualche anno fa, con addirittura sei partite in contemporanea. Diverse le sfide interessanti, su tutte Milan-Fiorentina: rossoneri e viola si giocano punti importanti per l’Europa con ambizioni di diverso LIVEllo che però possono mutare in base all’evoluzione del campionato. Stesso discorso per Sassuolo-Torino, due club che ...

Calcio - i migliori italiani della 16°a giornata di Serie A. Domenico Berardi trascina il Sassuolo - Quagliarella non perde il vizio del gol : La sedicesima giornata di Serie A ci ha lasciato molti gol, emozioni ed una capolista solitaria, che risponde al nome della Juventus, capace di sconfiggere il Torino del derby della Mole. Buone anche le prestazioni degli italiani, che hanno lanciato molti segnali al commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio le migliori prestazioni dei calciatori del Bel Paese nella nostra top-3. 3 – ...

Sampdoria Parma - Quagliarella in gol : è il settimo nelle ultime 6 partite giocate : Destro, sinistro, tacco, testa. Fabio Quagliarella continua a segnare in tutti i modi e trascina la Sampdoria in zona Europa, a un passo dal Sassuolo e a sole tre lunghezze da quel sogno grandissimo ...

Highlights Sampdoria-Parma 2-0 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Quagliarella infinito - Caprari la sblocca : La Sampdoria ha sconfitto il Parma per 2-0 nel match valido per la 16^ giornata della Serie A 2019 di calcio e continua a viaggiare in ottime acque, i blucerchiati si sono imposti autorevolmente di fronte al proprio pubblico con un micidiale uno-due poco dopo lo scoccare dell’ora di gioco: Caprari la sblocca con un bel tocco, poi l’infinito Quagliarella firma il raddoppio con un gran colpo di testa. Di seguito il VIDEO con i gol, gli ...

Gol Quagliarella - Sampdoria in vantaggio all’Olimpico [VIDEO] : Gol Quagliarella – Momento negativo per le due romane. Dopo il clamoroso pareggio della Roma alla “Sardegna Arena” contro il Cagliari, la Lazio è in svantaggio in casa contro la Sampdoria. A firmare il gol blucerchiato ci ha pensato il solito Quagliarella, che ha mandato alle spalle di Strakosha il cross dalla sinistra di Murru. Di seguito il video del gol. Attenzione all'Olimpico @FQuagliarella27 0-1#LazioSamp ...

Gol Quagliarella - gran conclusione dell’attaccante e Samp in vantaggio sul Bologna [VIDEO] : Gol Quagliarella – Secondo gol consecutivo per il bomber blucerchiato Fabio Quagliarella. Dopo la rete nel derby di domenica scorsa, il 27 della Sampdoria si è ripetuto anche contro il Bologna, riportando la sua squadra in vantaggio. Ramirez pressa e ruba palla al limite dell’area per poi scaricare a Quagliarella, che finta e calcia col destro dai 16 metri battendo Skorupski. Quagliarella pour le 2-1 ! ...

Genoa-Sampdoria diretta live 0-1 : gol Quagliarella - si sblocca il derby : Genoa-Sampdoria diretta live – Si chiude la domenica valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato già spettacolo ed emozioni, il turno si chiude con il derby tra Genoa e Sampdoria, partita sentitissima ed importante per la classifica. In bilico la posizione dell’allenatore Juric, il tecnico non può sbagliare, percorso negativo anche per la Sampdoria. 7′ – GOL Quagliarella, ...

Sampdoria-Torino 1-4. Gol di Belotti - 2 - - Iago Falque - Izzo e Quagliarella : Orgoglio Torino , che sale in classifica a un punto dalla zona-Europa, , crollo Samp. Quarantadue giorni dopo l'ultimo sigillo, Belotti è tornato a segnare rompendo un digiuno che durava da 479' , ...

