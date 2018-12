Napoli | Natale di dolore | mamma muore a soli 32 anni | lascia due figli

Napoli - topo d'appartamento scoperto e quasi linciato dalla folla di Natale : Furto sventato e linciaggio evitato per poco. Accade a Soccavo e più precisamente in via dell'Epomeo, dove stava per consumarsi l'ennesimo 'furto di Natale'. Il ladro era riuscito ad intrufolarsi ...

Natale : in 400 a Napoli per il pranzo della Comunità di Sant’Egidio : pranzo a Napoli per 400 poveri ed il coinvolgimento di 300 volontari nella Basilica dei SS. Severino e Sossio nel centro storico: e’ il Natale di solidarieta’ della Comunita’ di Sant’Egidio. Anziani soli, senza fissa dimora, profughi, disabili, rom, mendicanti e gente che vive in solitudine hanno trovato una famiglia piu’ larga attorno a cui stringersi. “E cosi’ la grande chiesa e’ diventata la ...

Natale in ospedale a Napoli : ammalati in barella al Loreto Mare : «Mio nonno ha 80 anni, lo hanno messo su una barella, non gli davano neppure una coperta e ci hanno detto che se volevamo un cuscino dovevamo portarlo da casa»....

Natale a Napoli - pioggia di multe per i baretti di Chiaia e una folla da record : La pioggia ha scoraggiato molti avventori e la ressa degli altri anni non c'è stata. Il bruch della Vigilia di Natale a Chiaia è stato comunque molto disagevole per i residenti, per...

Tragedia a Napoli - muore a due giorni dal Natale a soli 24 anni : lutto a Fuorigrotta : In giorni in cui l'atmosfera dovrebbe essere soltanto quella delle migliori occasioni, visto che il Natale è oramai arrivato, alcuni cittadini della comunità del piccolo comune di Fuorigrotta, nella provincia di Napoli, non potranno più vivere questi momenti in serenità a causa dell'improvviso decesso di un giovane ragazzo ventiquattrenne, Claudio Cinquegrana, che si è spento probabilmente per un malore che non gli ha lasciato scampo; la sua ...

Napoli - il Natale amaro dei lavoratori Ctp senza tredicesima : La tredicesima è garantita dai contratti collettivi nazionale di lavoro di categoria ed è pagata in busta paga nei giorni che precedono il Natale. Per tanti lavoratori è una boccata di ossigeno. Per i ...

Natale a Napoli con l'ombrello : allerta meteo dalla mezzanotte : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità meteo per le condizioni di vento e mare a partire dalla mezzanotte. Su tutta la Campania, per l'intera...

Quegli Inter-Napoli nella nebbia che ci intossicarono il Natale : I Napoli di Vinicio e Pesaola Ciak, si gira. “A Milano quando c’è la nebbia i milanesi non vedono” dice Mario Castellani, la storica spalla del Principe De Curtis. E Totò risponde “Ma come si fa a vedere a Milano se c’è la nebbia?”. Peppino De Filippo, di rimando, aggiunge “Quella non è una cosa che si può toccare”. E poi altre dissertazioni sul clima che i fratelli Caponi troveranno a Milano in ...

Inter Napoli - lo 'strano' Natale di Ancelotti : ritorno a San Siro - Spalletti l'eterno rivale : Un anno fa, di questi tempi, Maurizio Sarri superava 3-2 la Sampdoria e manteneva un punto di vantaggio sulla Juventus in vetta alla Serie A. Diventerà campione d'inverno una settimana più tardi, 1-0 ...

Napoli - la grande fuga dal Natale : a Chiaia è incubo movida : Il black monday di Chiaia è arrivato. In migliaia parteciperanno al brunch per la Vigilia di Natale che inizierà a mezzogiorno e terminerà intorno alle 19, ma dopo il classico...

Racket di Natale - a Napoli i clan assoldano gli esattori minorenni : «Costano poco» : minorenni assoldati dalla camorra per riscuotere il pizzo. Sono tornati i muschilli: i ragazzini che negli anni ?80 e ?90 venivano arruolati nelle fila dei clan per commettere delitti...

La Napoli de “L’amica geniale” incantata sotto Natale : dal gospel al Festival Barocco : Alleluia. Ho ballato il boogie woogie in chiesa, ho cantato e non nel coro della parrocchia. Insieme a me 700 fans battevano il ritmo a suon di gospel nelle monumentale basilica angioina di San Lorenzo Maggiore. La voce di Pastor Ron, il fuoriclasse della musica afro/americana, ha tuonato per un’ora e mezza fino alla fine del suo fiato. Do di petto e sguardo sempre rivolto al cielo, come se in quel momento avesse avuto l’illuminazione. A man who ...

Napoli - il più bel regalo di Natale : riapre il Real Bosco di Capodimonte : ... Sylvain Bellenger: 'È nostro dovere ora ripiantare nuovi alberi, un'occasione per tutti di fare un dono al mondo: adottate un albero da ripiantumare aderendo all'iniziativa 'Adotta un alberò, in ...