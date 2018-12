Honor View 20 ufficiale | fotocamera da 48 MP e foro sullo schermo

Presentato Honor View 20 - un device fuori dal coro : specifiche e prezzo : Non è più un mistero Honor View 20, che dopo tanti rumors è stato finalmente Presentato in Cina (il suo debutto europeo è previsto per la fine di gennaio). Il telefono utilizza un pannello LCD IPS da 6.4 pollici e risoluzione FullHD+, con processore Kirin 980, scheda grafica Mali G76 e Link Turbo (utilizzo simultaneo delle connessioni Wi-Fi e dati cellulare, per poter fruire sempre di un segnale di buona qualità). Il resto delle specifiche ...

Un nuovo render, realizzato da una compagnia produttrice di cover per smartphone, ci mostra l'aspetto di HONOR View20, in arrivo tra un paio di giorni.

Honor View 20 : in arrivo un nuovo smartphone con un innovativo design e super fotocamere : Honor sta per lanciare sul mercato un nuovo cellulare con un raffinato comparto fotografico e display forato

Huawei Nova 4 è stato presentato ufficialmente : il fratello di Honor View 20 con foro nel display e tripla fotocamera : ... flash LED fotocamera frontale 25MP batteria 3750 mAh con supporto alla ricarica rapida lettore di impronte digitali, USB di tipo C Per ulteriori dettagli Autore darthnewsside Categoria Scienza e ...

Piacevoli novità con Honor View 10 : da oggi abbiamo EMUI 9 e Android Pie : Arrivano alcune notizie per certi versi sorprendenti, ma allo stesso tempo molto Piacevoli, per gli utenti che in questo 2018 hanno deciso di acquistare uno smartphone come il cosiddetto Honor View 10, se pensiamo al fatto che di recente è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie. Quello che a conti fatti porta con sé anche EMUI 9. Dopo aver esaminato una strada alternativa per assaggiare i temi del pacchetto software anche ...

Gli Smartphone oggi in offerta sono: POCOPHONE F1, HONOR View 10, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli?

Sempre più interessante Honor View 20 : punteggio AnTuTu : Non fanno che rincorrersi i rumors legati alla figura di Honor View 20, visto che la presentazione del dispositivo in terra cinese diventa ogni giorno più vicina (per l'Europa il lancio del terminale è fissato per il 22 gennaio, in quel di Parigi). Il telefono, proprio in queste ore, è apparso sul benchmark AnTuTu, identificato con il codice 'PCT-AL10': il punteggio totalizzato è pari a 291.244 (somma tra CPU di 106.755, scheda grafica di ...

L'innovativo Honor View20 farà affidamento sulla piattaforma HiSilicon Kirin 980, la più recente (e potente) a disposizione del gruppo Huawei

Due giorni fa Honor View20 è stato mostrato in anteprima ed ora il produttore ha condiviso delle immagini teaser su Design e colori del device.

Nella splendida cornice di Hong Kong, HONOR ha svelato alcune informazioni interessanti sul futuro flagship, una di queste è il nome: HONOR View20.

Honor View 20 : anticipato il nuovo “camera phone” da record con fotocamera da 48MP : La concorrenza imponente presente sul mercato degli smartphone, porta inevitabilmente ad una costante evoluzione della tecnologia mobile. Questo si traduce nella commercializzazione di telefoni sempre più avanzati che vanno a migliorare le prestazioni anno dopo anno e, in parte, anche alcuni elementi del design. Uno degli aspetti costantemente al centro dell’attenzione dei principali produttori è il comparto fotografico. L’obiettivo ...

Honor : ecco 3 nuove tecnologie in anteprima mondiale in arrivo con Honor View 20 : Sembra proprio che In vista del 2019, Honor sia pronta a portare ai giovani di tutto il mondo aggiornamenti ancora più entusiasmanti nel campo della tecnologia e del design e Honor View 20 potrebbe ...

Honor View 20 arriverà a gennaio con fotocamera da 48 megapixel e schermo con il buco : Honor, marchio cinese di proprietà di Huawei, ha anticipato in un evento a Hong Kong alcune delle caratteristiche chiave del View 20, uno smartphone di fascia media con molte particolarità. Primo fra tutti, il buco sullo schermo, per la fotocamera frontale nascosta dal display. Notevole anche la fotocamera posteriore da 48 megapixel. Il lancio globale dell’Honor View 20 è previsto per il 22 gennaio a Parigi. Sarà un top di gamma, almeno ...

Honor View 20 - fotocamera da 48 Mpixel - tutto schermo e molto altro : (Foto: Honor) Sarà della cinese Honor uno dei telefoni più interessanti di inizio 2019. La casa orientale figlia del colosso Huawei l’ha svelato a Hong Kong nella giornata di oggi: si chiama Honor View 20, è il successore del modello View 10 uscito nel 2017 e al suo interno accoglie una serie di tecnologie ancora inedite (o quasi) nel panorama smartphone. Innanzitutto il comparto fotografico è mosso da una fotocamera posteriore con sensore ...