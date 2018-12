Calciomercato | Kovacic | ' Chelsea scelta giusta | voglio restare qui Hazard? Mi ha chiesto

sport.sky

: RT @calciomercatoit: L'annuncio di #Kovacic sul futuro ??? - Andrea59196157 : RT @calciomercatoit: L'annuncio di #Kovacic sul futuro ??? - calciomercatoit : L'annuncio di #Kovacic sul futuro ??? -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Non sapevo che fosse così bravo e potrebbe facilmente essere uno dei due o tre migliori giocatori del mondo. Mi hacome fosse il Real Madrid, ma per adesso non vediamo l'ora di trascorrere ...