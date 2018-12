Torino | Mazzarri | Sirigu o Ichazo? Abbiamo due ottimi portieri

Serie A Torino - Mazzarri : «Su Zaza c'era un rigore clamoroso» : REGGIO EMILIA - Il pareggio contro il Sassuolo sta stretto a Walter Mazzarri , allenatore del Torino , che contesta in particolare il rigore non fischiato su Zaza dopo il contatto con Marlon : "Ci ...

Torino - Mazzarri : 'Troppi errori nostri - ma su Zaza era rigore' : Walter Mazzarri è amareggiato per il pareggio di Reggio Emilia . Il Torino, avanti con Belotti, si è fatto raggiungere al 92' da Brignola, prima del gol annullato a Iago Falque: 'Potevamo interpretare ...

Torino ancora penalizzato - Mazzarri è una furia! : Pareggio beffa per il Torino contro il Sassuolo, i granata avrebbero meritato il successo, ancora un errore arbitrale ed altro rigore non concesso per un fallo su Zaza, furioso Mazzarri ai microfoni di Radio Rai: “Contatto Marlon-Zaza? Ci tengo a precisare che non ci lamentiamo ma guardiamo i fatti, per noi era rigore netto, non capiamo perché non sia andato a rivederlo l’arbitro. Non mi è piaciuta la mia squadra, sono stati ...

Torino - Mazzarri : "Iago da valutare. Var - ampliare il raggio d'azione" : Walter Mazzarri, tecnico del Torino. LaPresse Niente Sirigu e per Iago si decide domattina. Quindi Ichazo sicuro in porta e per Zaza si prospetta l'opportunità di cancellare l'erroraccio del derby, ...

Torino-Juventus 0-1 - Mazzarri : 'Potevano esserci due rigori' : Roma, 16 dic., askanews, - La Juventus si aggiudica il derby della Mole e si conferma sempre più leader della classifica con 46 punti, 11 in più del Napoli che ha una gara in meno. All'Olimpico ...

Torino - Mazzarri : "Meritavamo il pari. Su Belotti era rigore netto. E su Zaza..." : Sconfitta di misura per il Torino nel derby della Mole contro la Juventus. Ha deciso un rigore di Cristiano Ronaldo nel secondo tempo, causato da un intervento falloso del portiere granata Ichazo su ...

Torino-Juventus - furia Mazzarri : “mancano due rigori” : Sconfitta per il Torino nella partita di campionato contro la Juventus, ecco le dichiarazioni di Mazzarri ai microfoni di DAZN: “complimenti ai ragazzi che mi stanno dando tante soddisfazioni, hanno fatto una gara importante cercando di giocare alla pari con una corazzata. In questi casi sono gli episodi a decidere le partite. Abbiamo perso un portiere importante, ma complimenti anche a Ichazo, ho perso però un cambio. Dispiace aver ...

Torino-Juventus - Mazzarri : “Non ci hanno dato un rigore clamoroso” : TORINO JUVENTUS, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Walter Mazzarri, tecnico del Torino, ha parlato del derby della Mole perso contro la Juventus: “È già da un po’ che facciamo questo tipo di calcio, abbiamo provato a farlo con la migliore d’Italia e forse d’Europa. Siamo stati un po’ sfortunati, […] L'articolo Torino-Juventus, Mazzarri: “Non ci hanno dato un rigore clamoroso” proviene ...

Torino-Juventus - Mazzarri non ci sta : “c’erano due rigori - ci sono delle regole” : Walter Mazzarri, allenatore del Torino, ha parlato degli episodi da moviola di questa sera durante il derby contro la Juventus “Faccio i complimenti alla mia squadra, ha fatto una partita importante cercando di giocare alla pari con una corazzata. In questi casi sono gli episodi a decidere le partite. Oltretutto abbiamo perso subito il portiere ed è mancato anche un cambio. Dispiace non aver ottenuto almeno il pareggio, che secondo ...

Torino-Juve - Mazzarri contro Allegri : quante differenze : Sessanta chilometri. E' quanto divide San Vincenzo da Livorno. E anche il motivo - come ricorda Alessandra Bocci sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , per cui uno come Walter Mazzarri non può dirsi livornese. Comunque: questa sera, i chilometri si fanno metri. E Torino diventa la casa orogliosa di entrambi. Così diversi, così uguali: il mago ...

Torino-Juventus : i numeri 'parlano' bianconero. Ma occhio a Mazzarri e allo 0-0... : TORINO - È il giorno del Derby della Mole e al Torino di Walter Mazzarri servirà una vera e propria impresa per battere una Juventus che fin qui ha vinto 14 incontri su 15, frenata sul pari in questo ...

Torino-Juventus - la dura legge dell’allenatore : Mazzarri Vs Allegri - è sfida anche in panchina tra tensione - striscioni e grande attesa : Si gioca la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per il massimo torneo italiano e pronto e regalare spettacolo ed indicazioni per il proseguo della stagione. Il match più importante è sicuramente il derby di Torino, in campo i granata e la Juventus. La squadra di Walter Mazzarri sogna lo sgambetto e ha tutte le carte in regola per conquistare un risultato positivo, sta disputando un campionato molto positivo e ...

Torino-Juventus - Mazzarri : “Giocatori e ambiente carichi per il Derby” : Torino-Juventus CONFERENZA Mazzarri – “Mi auguro che domani tutto lo stadio, non solo la curva, ci dia una mano per tutta la gara. Ai nostri giocatori serve quell’adrenalina in più”, è il messaggio ai tifosi del tecnico granata, che risponde così a chi domanda come mettere in difficoltà la Juventus alla vigilia della sfida contro la […] L'articolo Torino-Juventus, Mazzarri: “Giocatori e ambiente carichi per ...

Torino - Mazzarri : "Abbiamo passione e orgoglio - lo stadio ci aiuti" : Dopo Massimiliano Allegri è il turno di Walter Mazzarri presentare il derby della Mole di sabato sera all'Olimpico Grande Torino, che sarà completamente sold out. "Spero che sia tutto lo stadio a ...