Sindaco Bucci a pranzo Natale S Egidio

Maltempo - Sindaco Bucci : “Genova ha tenuto bene - non siamo in regime di guerra e non chiuderò i parchi” : “La direzione Ambiente mi ha chiesto di chiudere i parchi cittadini per valutare i danni e i pericoli, io ho detto di no. Non si può tenere una città in un regime di guerra“. Lo ha dichiarato il sindaco di Genova Marco Bucci durante un’informativa sulla situazione Maltempo nel corso del consiglio comunale. “Credo che chiudere i parchi sarebbe una cosa troppo pesante per i genovesi. Possiamo prenderci la ...