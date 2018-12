Messina | per non dimenticare | iniziative del Comune a 110 anni dal sisma

Il messaggio per il Natale 2018 - dell'arcivescovo di Messina monsignor Giovanni Accolla : Durante l'incontro con la stampa, monsignor Giovanni Accolla, arcivescovo di Messina ha affermato : 'come scritto nel documento dei vescovi siciliani abbiamo per questo Natale chiesto maggiore ...

Vendere l’energia delle correnti di marea per interventi di consolidamento del territorio italiano : l’idea per lo Stretto di Messina è il progetto Lo Monaco - “A Grid For The Nature” : Basta allontanarsi dalle città ed attraversare la campagna siciliana ed italiana che ci si rende conto di come sono disastrate le nostre strade provinciali, le colline, i pendii, il territorio. Il rischio idrogeologico è una spada di Damocle che puntualmente cade sul territorio durante i nubifragi. Il clima, specialmente in Italia si sta tropicalizzando, e la portata dei rovesci piovosi è destinata ad aumentare, con episodi sempre più frequenti. ...

Risultati Serie D Girone I - la classifica : impresa Roccella contro il Bari - la Turris accorcia : solo un pareggio per il Messina [FOTO e VIDEO] : 1/5 ...

Nuovi nomi per due strade di Messina : a Torre Faro la Sp 47 intitolata a Vincenzo Leanza : Cambiano nome due strade della città. A seguito delle proposte del Comune di Messina e visti i pareri favorevoli della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali, con provvedimenti prefettizi è ...

Messina - all’università cede grata : studentessa precipita giù per 5metri e rimane ferita : La 23enne stava camminando lungo un marciapiede del plesso universitario siciliano quando una grata ha ceduto sotto i suoi piedi facendola sprofondare in un magazzino sottostante. La studentessa è rimasta ferita al volto dopo aver sbattuto la testa ed è stato necessario l'intervento dei pompieri per estrarla e portarla in ospedale.Continua a leggere

Messina - Teatro Vittorio Emanuele : al via la vendita dei biglietti per la 'Stagione di Prosa' : ... presso il botteghino del Teatro Vittorio Emanuele, i punti vendita dislocati sul territorio nazionale e provinciale e online, i biglietti degli spettacoli della Stagione di Prosa, stagione 2018/2019.

Per i rappresentanti del Direttivo Bancari - della Cisl di Messina : 'In atto una desertificazione del settore' : 'Metà dei comuni della provincia di Messina, oggi, non sono serviti dalle banche'. La denuncia è stata del segretario provinciale della First Cisl, Antonio Mangraviti, nel corso del Direttivo della ...

Ass. Georgofili : ''Operazione 'Tramonto' - che Messina Denaro vada in galera per sempre'' : Quando abbiamo letto dalle pagine di Repubblica cronaca di Palermo, a firma Salvo Palazzolo, che i carabinieri hanno intitolato l'operazione per la cattura di Matteo Messina Denaro a Nadia Nencioni, ...

Blitz Castelvetrano : mafia - l'impero di Messina Denaro sotto assedio : Blitz Castelvetrano: i carabinieri del Ros stanno effettuando decine di perquisizioni in provincia di Trapani, anche un arresto, l'uomo è il figlio del boss di Mazara del Vallo deceduto l'anno scorso. ...

Latitanza Messina Denaro - blitz nel trapanese : 25 perquisizioni e un fermo : Si tratta di un capo-mafia della famiglia di Cosa nostra di Mazara del Vallo. Il blitz dei carabinieri in provincia di Trapani - Carabinieri del Ros e del comando di Trapani, coordinati dalla Dda di ...

MAFIA - BLITZ A CASTELVETRANO : CACCIA AI COMPLICI DI MATTEO Messina DENARO/ Decine di perquisizioni e un fermo : MAFIA, BLITZ a CASTELVETRANO: CACCIA ai COMPLICI di MATTEO MESSINA DENARO. Decine di perquisizioni in provincia di Trapani e in tutta la Sicilia: un fermo.

Mafia - blitz contro i fiancheggiatori di Matteo Messina Denaro. Le immagini delle perquisizioni : Dalle prime ore di questa mattina, i Carabinieri del Ros e del Comando Provinciale di Trapani,coordinati dalla Direzione distrettuale antiMafia di Palermo, stanno effettuando delle perquisizioni nei confronti di 25 indagati ritenuti a vario titolo fiancheggiatori e favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro . Contestualmente è stato eseguito il fermo di indiziato di delitto di un esponente di spicco della famiglia di cosa nostra di ...

Mafia - blitz all’alba nel Trapanese : 25 perquisizioni e un fermo. Si stringe il cerchio attorno a Matteo Messina Denaro : Fiancheggiatori e favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro. Contestando questa accusa i carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani hanno bussato alle porte di 25 persone per effettuare perquisizioni nelle loro abitazioni. È stato anche fermato un esponente di spicco di Cosa Nostra a Mazara del Vallo, Matteo Tamburello, indagato per associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori e violazione degli obblighi ...

Mafia - blitz contro i complici di Messina Denaro : decine di perquisizioni e un fermo : I carabinieri hanno effettuato un blitz nella notte a Castelvetrano , Trapani, contro una rete di fiancheggiatori e favoreggiatori della latitanza del boss mafioso Matteo Messina Denaro. I militari ...