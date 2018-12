L' attrice che darà vita a Ellie in The Last of Us Part 2 | abbiamo girato cose

Lutto per Elena Sofia Ricci di Che Dio ci Aiuti 5 - il dramma dell’attrice durante le riprese : Un grave Lutto per Elena Sofia Ricci di Che Dio ci Aiuti 5. durante un'intervista con Di Più, l'attrice ha confidato le difficoltà nel recitare durante la quinta stagione della fiction. Lo scorso luglio, infatti, sua madre, la scenografa Elena Ricci Poccetto, si è ammalata e in seguito è deceduta all'età di 77 anni. Per l'interprete di Suor Angela non è stato affatto facile fare il suo lavoro sul set. Un duro colpo per la sua vita privata, e ...

Elena Sofia Ricci - Che Dio ci aiuti 5 : durante le riprese grave lutto per l’attrice : Che Dio ci aiuti 5: difficoltà sul set per la protagonista Elena Sofia Ricci Che Dio ci aiuti sta per tornare in tv con la quinta stagione. Girare le nuove puntate non è stato facile per la protagonista Elena Sofia Ricci, che fin dagli esordi indossa i panni di suor Angela. durante le riprese la […] L'articolo Elena Sofia Ricci, Che Dio ci aiuti 5: durante le riprese grave lutto per l’attrice proviene da Gossip e Tv.

Elena Sofia Ricci : "Niente chirurgia plastica : serve sempre una bella attrice 50enne che non sia un muppet" : Elena Sofia Ricci non ha bisogno di grandi presentazioni: in quasi 40 anni di carriera è riuscita ad imporsi nel panorama del cinema e della tv, diventando una delle più amate interpreti italiane grazie alla sua bravura e alla sua indiscussa bellezza. La Ricci - stupenda 57enne che si è recentemente aggiudicata il Nastro d'Argento per la sua interpretazione di Veronica Lario in Loro di Paolo Sorrentino - ha scelto di ...

Pamela Anderson ancora contro Matteo Salvini : 'Fascismo'/ L'attrice cita Umberto Eco e attacca anche Trump : Pamela Anderson ancora contro Matteo Salvini: 'Fascismo'. Ultime notizie, L'attrice cita Umberto Eco e attacca anche Trump e Bolsonaro.

Ellen Pompeo e Patrick Dempsey di Grey’s Anatomy non si parlano dal 2015 : l’attrice spiega perché (video) : Ellen Pompeo e Patrick Dempsey di Grey's Anatomy non hanno mantenuto i contatti dopo che lui, nel 2015, ha deciso di lasciare la serie con conseguente e drammatica morte del suo storico personaggio. Lo ha rivelato la Pompeo durante l'ultimo episodio del format Red Table Talk, cui ha partecipato con Jada Pinkett Smith, Willow Smith e Adrienne Banfield-Norris. Interrogata sull'amicizia con l'ex co-star del medical drama, con cui ha condiviso ...

Che fine ha fatto Gegia : l’attrice scartata dall’Isola dei Famosi : Il suo nome era finito nella lista dei possibili naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, ma adesso pare che per Gegia il ‘sogno’ di un rinnovato successo sia svanito. Il retroscena amaro della partecipazione dell’attrice nel reality show condotto da Alessia Marcuzzi è stato raccontato da Dagospia. “Gira voce che la comica Gegia non abbia convinto gli autori de L’Isola dei Famosi e che quindi non ...

Demi Moore - la sua nuova fiamma è una donna. Dopo Bruce Willis e Ashton Kutcher - l’attrice ha deciso di cambiare genere : Da Emilio Estevez a Ashton Kutcher passando per Bruce Willis… Sono solo alcuni degli “ex” storici dell’affascinante Demi Moore, che ha avuto come fidanzati alcuni degli uomini più desiderati di Hollywood. Per non parlare poi dei “toy boy” che ha avuto negli ultimi anni, quando ha iniziato a frequentare una schiera di aitanti under 30. Ora però, a 56 anni, l’iconica attrice di “Striptease” ha ...

Barbara Bouchet - l'attrice protagonista alla Casa del Cinema con i suoi film : Barbara Bouchet, pseudonimo di Bärbel Gutscher, sarà ospite della Casa del Cinema di Roma martedì 4 dicembre per l'evento organizzato in collaborazione con il Centro Sperimentale di ...

L’attrice Rania Youssef sarà processata per oscenità in Egitto per aver indossato un abito che faceva intravedere le sue gambe : L’attrice egiziana Rania Youssef sarà processata per oscenità nel suo paese per aver indossato un abito che per via di alcune trasparenze lasciava intravedere le sue gambe. Youssef ha indossato l’abito nel corso della cerimonia di chiusura di un festival al

Chiara Martegiani - chi è l’attrice compagna di Valerio Mastandrea che ha iniziato da “Amici” di Maria De Filippi : “Per fortuna sono stata eliminata da Amici”. Parola di Chiara Martegiani, 31 anni, figlia di dentisti riminesi, attrice. In queste ore anche il web e i social si stanno accorgendo della bellezza acqua e sapone, e dalla classe attoriale, della compagna dell’attore Valerio Mastandrea (46 anni) che l’ha voluta protagonista del suo esordio alla regia, in Concorso al Torino Film Festival, Ride. Solo che Marchegiani ha già una discreta carriera alle ...

Asia Argento sulla fine della storia con Corona - l'attrice spiega i motivi dell'addio : 'ecco perchè ho chiuso con Fabrizio' : Asia Argento parla per la prima volta della fine della relazione con Fabrizio Corona, l'attrice italiana torna anche su argomenti importanti come il Me Too Asia Argento , dopo essere finita su tutti i ...

Asia Argento sulla fine della storia con Corona - l’attrice spiega i motivi dell’addio : “ecco perchè ho chiuso con Fabrizio” : Asia Argento parla per la prima volta della fine della relazione con Fabrizio Corona, l’attrice italiana torna anche su argomenti importanti come il Me Too Asia Argento, dopo essere finita su tutti i giornali per la relazione con Fabrizio Corona, torna alla ribalta per la fine del flirt con l’ex re dei paparazzi. In un’intervista rilasciata a ‘Repubblica’ l’attrice italiana ha riferito: “il gossip ...

Linda Batista oggi. Che fine ha fatto l’attrice lanciata dalla fiction ‘Incantesimo’ : Attrice, produttrice, concorrente di reality show, qualche anno fa Linda Batista era uno dei volti più amati della televisione italiana. La prima apparizione è grazie alla serie tv ”Incantesimo”. Denise Nascimento, amica brasiliana del chirurgo Marco Oberon (interpretato da Alessio Boni), arriva alla clinica “Life” in cerca della figlia Lindy, rapita dal suo marito italiano. Dopo i primi scontri a causa dell’eredità della ...

Tutto quello che non sai su Veronika Logan : modella - attrice e mamma premurosa : Non estranea al mondo dello spettacolo proprio per i precedenti dei suoi genitori, Veronika ha debuttato come modella poco dopo aver compiuto i suoi studi presso la Sir James Henderson School di ...