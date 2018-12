Kenya, polizia: "Silvia Romano è viva"

La polizia kenyota è convinta che la cooperante italiana, Silvia Romano, rapita il mese scorso, sia "ancora viva" e che "non sia stata portata fuori dal Kenya". Lo ha riferito, in un briefing sulla sicurezza, il comandante della polizia della costa,Noah Mwivanda. "Abbiamo informazioni cruciali, che non vi possiamo rivelare, che ci fanno pensare con certezza che Silvia Romano sia ancora viva e che la troveremo", ha spiegato.(Di martedì 25 dicembre 2018)

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Kenya polizia