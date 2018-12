Serie Tv | cosa guardare a Natale? Ecco 7 consigli per voi

Serie A - Cesari è una furia : “Mi incavolo quando succede una cosa” : Cesari – Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A e opinionista tv, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Mattino. L’ex arbitro ha fatto il punto sulla prima parte di stagione e sugli episodi arbitrali che hanno suscitato molte polemiche. Cesari è inizialmente intervenuto sul comportamento dell’arbitro nei confronti del Var: “Perché delle […] L'articolo Serie A, Cesari è una furia: “Mi incavolo ...

Serie A - l’analisi : la follia di Spalletti spiana la strada alla Juve - in casa Roma c’è qualcosa che non va! Il doppio volto (del tifo) di Genova e la personalità di Toro ed Atalanta : E’ andata in scena la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante che ha dato indicazioni per le zone alte della classifica ma anche per quelle basse, con situazioni molto delicate con il rischio retrocessione per squadre ‘insospettabili’. La Juventus non sbaglia un colpo, successo per gli uomini di Massimiliano Allegri che hanno avuto la meglio dell’Inter, sono 14 le vittorie ed un pareggio su ...

L' AMICA GENIALE - Lila e Lenu' sono cresciute : ecco che cosa accadrà nei due nuovi episodi della Serie girata a Caserta : Né può condividere il suo stato d'animo con Lila, che è finita a lavorare nel calzaturificio del padre e si fa vedere poco, convinta ormai che l'unico modo per non soccombere in un mondo violento, ...

Serie tv : che cosa guardare a dicembre : Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di dicembre 2018Serie tv, la guida di ...

Baby - la Serie di Netflix sulle squillo dei Parioli : cosa c'è da sapere : L'episodio di cronaca del 2014 diventa una serie tv, in onda su Netflix in 190 paesi dal 30 Novembre

Serie A : cosa ci ha lasciato Lazio-Milan : Lazio-Milan sembrava essere terminata con il colpaccio dei milanisti, e invece Correa ha deciso di tirare la testa dei bianco celesti fuori dall’acqua in cui stavano annegando, all’ultimo respiro, al 94′.Una lotta all’ultimo sangueSe per sparare sentenze è ancora presto, possiamo comunque ipotizzare che con la Juventus e il Napoli lì davanti e l’Inter saldamente al terzo posto, per Inzaghi e Gattuso le speranze ...

Guardare le partite DAZN di Serie A a metà prezzo grazie al Black Friday 2018 : ecco cosa fare : In tanti ancora oggi si chiedono come Guardare le partite DAZN di Serie A se non gratis, ad un prezzo comunque accettabile. In loro soccorso giunge proprio oggi 23 novembre una nuova offerta, in pieno Black Friday 2018 e, non a caso, in riferimento all'ultima promozione di Amazon. Vediamo dunque in cosa consiste, quali sono i suoi vincoli e soprattutto quali costi dovranno fronteggiare coloro che intendono non lasciarsi scappare una promozione ...

Cosa fanno stasera in tv 7 novembre 2018 : film - programmi - Serie tv - fiction : Cosa fanno stasera in tv 7 novembre 2018? Ecco di seguito la nostra guida tv con tutti i programmi serali di oggi tra cui film, talent, fiction, serie tv, reality. In grassetto sono indicati film, show e serie tv di rilievo. SCOPRI TUTTE LE ANTICIPAZIONI DI film E SHOW IN TV Cosa fanno stasera in tv 7 novembre 2018: guida tv Rai Rai 1 20:30 Champions League Juventus – Manchester United 23:45 Porta A Porta Rai 2 21:20 fiction ...

Serie A - quella strana sensazione che qualcosa non Var più : La subdola restaurazione messa in atto dalla classe arbitrale italiana, avversa all'uso della tecnologia, è intollerabile e ingiustificabile. L'evidente volontà degli arbitri di rendere discrezionale ...

Serie tv : che cosa guardare a novembre : Serie tv, la guida di novembre 2019Serie tv, la guida di novembre 2019Serie tv, la guida di novembre 2019Serie tv, la guida di novembre 2019Serie tv, la guida di novembre 2019Serie tv, la guida di novembre 2019Serie tv, la guida di novembre 2019Serie tv, la guida di novembre 2019Serie tv, la guida di novembre 2019Serie tv, la guida di novembre 2019Serie tv, la guida di novembre 2019Serie tv, la guida di novembre 2019Serie tv, la guida di ...

Fallout 76 : la Serie di olonastri "Racconti della Virginia Occidentale" ci insegna a cosa stare attenti per sopravvivere : Il mondo di Fallout 76 è immerso nel mistero. Ma quando non sei impegnato a scoprire cos'è successo a tutti quanti dopo la caduta delle bombe, potresti finire per porti una domanda diversa: cos'è quella figura che si muove nell'ombra? La risposta potrebbe non essere gradevole come vorresti. La serie di olonastri Racconti della Virginia Occidentale è qui per insegnarti a cosa stare attento... se speri di sopravvivere! La maledizione ...

I Medici - la Serie Tv è così sciatta da somigliare a Beautiful. Cosa abbiamo fatto per meritarcela? : Cosa ha fatto l’Italia per meritare che il primo canale della maggiore azienda culturale del paese passasse un telefilm su una delle famiglie e delle città e dei periodi più importanti della storia confezionato con un misto di sciatteria e travisamento da farlo paragonare a Beautiful? Ma un ragazzo di 16 anni che guarda quella serie Cosa dovrebbe imparare? Era proprio necessario farlo così? E la funzione pedagogica della Tv che fine ha ...

Perché Netflix ha cancellato Luke Cage e cosa significa per le Serie tv Marvel : Non ci sarà una terza stagione di “Luke Cage“: Netfix ha infatti cancellato la serie dedicata al supereroe Marvel dopo solo tornate di episodi. Nel giro di una settimana è la seconda serie dedicata a uno dei Defenders di New York, dopo “Iron First”, a venire stoppata bruscamente. Il tutto proprio mentre “Daredevil“, la prima (e la più amata) del gruppo, ritorna in linea con nuova linfa. Tra i pregi di Luke ...

Gli storici doppiatori della Serie Metal Gear Solid anticipano l'arrivo di "qualcosa di nuovo" : Negli ultimi giorni, i profili Twitter di alcuni storici doppiatori della serie Metal Gear Solid si sono riempiti di ammiccanti riferimenti a qualcosa di nuovo e misterioso, che potrebbe però rivelarsi molto importante per tutti i fan della saga.Kris Zimmerman, direttore del doppiaggio di tutti i videogiochi della serie Metal Gear Solid, Robin Atkin Downes, voce di Kazuhira Miller e David Hayter, voce di Solid Snake e Big Boss, hanno lasciato ...