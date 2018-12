Samsung annuncia la roadmap degli aggiornamenti ad Android 9 Pie

Samsung annuncia Notebook 9 Pen (2019) con Windows 10 : Samsung ha appena annunciato un nuovo 2-in-1 di fascia alta bello esteticamente e facile da trasportare: ecco il Notebook 9 Pen 2019. A livello estetico abbiamo una scocca interamente in alluminio nelle colorazioni Ocean Blue e Platinum White, una cerniera ruotabile a 360 gradi ma non staccabile, un ampio touchpad, delle cornici ridotte ai lati, uno spessore particolarmente ottimizzato e un’elegante tastiera ovviamente retroilluminata. ...

Samsung ha annunciato una collaborazione in Cina con il marchio Supreme - ma non quello originale : Bensì "Supreme Italia", una società che – sfruttando un contesto legale poco chiaro – prova a usare nome e marchio dove la Supreme originale non c'è

Samsung annuncia il dettaglio delle patch di sicurezza di dicembre : Samsung annuncia il dettaglio del contenuto delle patch di sicurezza di dicembre, insieme all'elenco degli smartphone che le riceveranno. L'articolo Samsung annuncia il dettaglio delle patch di sicurezza di dicembre proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia un’app VSCO esclusiva per i suoi smartphone : In occasione della SDC, Samsung ha annunciato una partnership con VSCO, il cui obiettivo è raggiungere nuove vette in ambito di fotografia mobile L'articolo Samsung annuncia un’app VSCO esclusiva per i suoi smartphone proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia Infinity Flex - il suo primo display-smartphone pieghevole : Samsung ha da poco mostrato il proprio smartphone flessibile, basato sul nuovo Infinity Flex Display, durante la conferenza per gli sviluppatori. L'articolo Samsung annuncia Infinity Flex, il suo primo display-smartphone pieghevole proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia Android 9 Pie per Galaxy S9 - Galaxy S9+ e Galaxy Note 9 : In occasione della Samsung Developer Conference 2018, che si sta tenendo in questi giorni a San Francisco, Samsung si è espressa sul rilascio degli aggiornamenti ad Android 9 Pie confermando le ultime voci di corridoio. L'articolo Samsung annuncia Android 9 Pie per Galaxy S9, Galaxy S9+ e Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Sì - Samsung sta per annunciare finalmente il suo smartphone pieghevole : ... proprio pochi giorni fa una società di nome Royole ha presentato il suo FlexPai , il primo smartphone pieghevole al mondo, il quale ha raccolto inizialmente tanto stupore ma in seguito diverse ...

Samsung annuncia due nuovi sensori ISOCELL per smartphone da 32 e 48 megapixel : Samsung Electronics ha annunciato due nuovi sensori fotografici della serie ISOCELL, con pixel da 0,8 micron e risoluzione di 32 e 48 megapixel. L'articolo Samsung annuncia due nuovi sensori ISOCELL per smartphone da 32 e 48 megapixel proviene da TuttoAndroid.