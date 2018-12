Natale a casa per 9 italiani su 10. Riscoperta la cucina "fai da te" : Natale casalingo per il 91% degli italiani , che alle tavole imbandite dei ristoranti preferiscono quelle della propria abitazione, di parenti o di amici. È quanto si evince dallo studio Coldiretti/...

Fabrizio Corona - i ladri gli svaligiano la casa e lui è furioso : “Anche il giorno di Natale questi grandissimi pezzi di m***a” : Dopo l’aggressione nel bosco della droga di Rogoredo e l’attacco hacker al suo nuovo giornale online, anche i ladri in casa. Non è un periodo tranquillo per Fabrizio Corona che ha raccontato nelle sue storie di Instagram di aver trovato la casa di Milano tutta a soqquadro al suo rientro questa notte. “Anche il giorno di Natale come regalo questi grandissimi pezzi di m***a mi sono entrati in casa”, dice l’ex re dei ...

F1 – Il bizzarro arrivo di Babbo Natale a casa Raikkonen : i figli di Kimi fremono [FOTO E VIDEO] : Kimi Raikkonen e l’insolito arrivo di Babbo Natale a casa sua: i figli del pilota finlandese attendono alla finestra i propri doni Kimi Raikkonen e la sua famiglia dai social augurano buone feste a tutti e rendono partecipi i follower dell’arrivo di Babbo Natale nella loro splendida casa. I piccoli figli del pilota finlandese attendono alla finestra la consegna dei regali che però è ‘gestita’ in una maniera davvero ...

Tragedia Corinaldo - Natale a casa per l’ultimo paziente ferito : oggi le dimissioni : dimissioni alla vigilia di Natale per l'ultimo paziente rimasto ferito nella calca della discoteca “Lanterna azzurra” di Corinaldo e che era ancora ricoverato nel reparto di Clinica neurologica degli Ospedali Riuniti di Ancona. Nella Tragedia della notte tra il 7 e l'8 dicembre scorsi sono morte sei persone nell’attesa dell'esibizione di Sfera Ebbasta.Continua a leggere

Gessica Lattuca - la lettera dei suoi bimbi a Babbo Natale : “Fai tornare a casa la mamma” : "Caro Babbo Natale, come regalo di Natale vogliamo che nostra madre torni a casa". Questo il dolcissimo messaggio dei figli di Gessica Lattuca, la ventiquattrenne mamma di tre figli scomparsa lo scorso agosto da Favara (Agrigento). Nessuna notizia di lei, nonostante le decine di segnalazioni anonime giunte alle forze dell'ordine e ai media. Resta indagato il compagno, Filippo Russotto.Continua a leggere

Thiago Silva - che brutta sorpresa sotto Natale : casa svaligiata dai ladri - rubato un bottino incredibile! : brutta sorpresa per Thiago Silva al termine della partita fra PSG e Nantes: il giocatore ha trovato la sua casa svaligiata dai ladri che hanno raccolto un lauto bottino Mentre Thiago Silva era impegnato in campo a difendere la porta del suo PSG contro il Nantes, a restare sguarnita è stata la porta… di casa sua! brutta sorpresa sotto Natale per il difensore ex Milan che si è ritrovato l’abitazione di Parigi svaligiata dai ...

Concerto di Natale in Vaticano 2018 - Gerry Scotti padrone di casa nella vigilia di Canale 5 : Come ogni anno, da tradizione, su Canale 5, alla vigilia di Natale, andrà in onda il "Concerto di Natale in Vaticano”. A condurre l'evento sarà Gerry Scotti, Aula Paolo VI, accompagnato da una serie di artisti italiani e internazionali come Anastacia, José Feliciano, Dee Dee Bridgewater, Alvaro Soler, Raphael Gualazzi, Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Edoardo Bennato, Fabrizio Bosso e Giovanni Caccamo. A loro si uniranno due flautisti ...

Natale con lo chef. Ecco tre menù stellati Michelin da provare in casa per le Feste : È Natale. Tempo di cene e cenoni con amici e parenti, oltre ai regali. È ora di tirare fuori grembiuli (o gilet gialli se preferite), pentole e coltelli. Ma quali ricette preparare per sorprendere gli agguerriti commensali con piatti semplici ma insoliti? menù tradizionale o innovativo? Carne o pesce? Che vini abbinare? Quanto ci costa? Eccoci, allora, di nuovo qui a preparare la lista della spesa che possa accontentare tutti (più o meno) senza ...

Natale - Coldiretti : quasi la metà delle famiglie italiane prepara in casa i dolci tipici : In quasi la metà delle famiglie italiane (49%) c’è chi prepara in casa i dolci tipici del Natale nel rispetto delle tradizioni locali. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ che evidenzia un importante ritorno al fai da te, messo in mostra per la prima volta al Mercato di Campagna Amica in via San Teodoro 74 a Roma con la sfilata dei dolci tipici di Natale da Nord a Sud Italia con i consigli degli agrichef. La preparazione casalinga dei ...

F1 – Il pit stop natalizio in casa Red Bull : Verstappen ed i suoi meccanici preparano l’albero di Natale in tempo record [VIDEO] : Max Verstappen ed i suoi meccanici preparano l’albero di Natale in tempo record: l’addobbo è in stile pit-stop Il Natale è ormai alle porte e tutti si meritato di passare del tempo speciale in famiglia o con le persone più care, anche gli sportivi, impegnati tutto l’anno tra eventi, gare e allenamenti. I campioni della F1 sono attualmente in vacanza, ma hanno già in mente la prossima stagione, che si prospetta ...