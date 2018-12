Morti nel rogo | oggi il funerale di Gina e Giuseppe

Eruzione Krakatoa - tsunami disastroso in Indonesia : migliaia di Morti dopo l’esplosione del vulcano come nel 1883 - “può sconvolgere il clima della Terra” : 1/31 ...

Incendio in una casa nell'Aretino : due Morti e due feriti : Due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite, sembra in modo non grave, nell'Incendio di un appartamento a Padonchia, una frazione di Monterchi , Arezzo, . I morti sono due anziani mentre ...

MANGIANO RISO CONTAMINATO A CERIMONIA : 11 Morti/ India : possibile presenza di pesticida nel 'prasad' : India, MANGIANO RISO CONTAMINATO: 15 MORTI. Ultime notizie, più di un centinaio i feriti: strage nel tempio, si cercano i responsabili

Tragedia nel Mediterraneo : 12 Morti su una barca carica di migranti - altri 12 dispersi : Le vittime sono dieci uomini e due donne, una delle quali incinta. L'imbarcazione è stata soccorsa al largo della costa spagnola dalle autorità di Madrid. Sono 31 i sopravvissuti alla Tragedia che hanno raccontato la drammatica traversata cominciata due giorni fa dalle coste marocchine, tutti trasportati al porto di Almeria.Continua a leggere

Cassani nel suo libro racconta le 15 salite più belle d'Italia : dall'Etna al Mortirolo : Si è alzato sui pedali per scalare una dopo l'altra le 15 salite più belle della storia del Giro d'Italia. Davide Cassani, attuale commissario tecnico della nazionale italiana di ciclismo con la passione per la scrittura, si è prima messo in sella alla sua bicicletta percorrendo le strade di montagna italiane dall'Etna alle Dolomiti e, poi, ha "impugnato la penna" per descrivere nel dettaglio i segreti delle salite che hanno contraddistinto la ...

Occhio alle creme idratanti : rischio abiti in fiamme - 50 Morti nel Regno Unito : Attenzione alle creme idratanti per il corpo: questi prodotti possono accumularsi nei tessuti degli abiti e indurli a prendere fuoco più facilmente. L’allerta viene lanciata dall’autorità britannica di regolamentazione dei medicinali, secondo cui sono almeno 50 le morti avvenute nel Regno Unito per questa causa. I consumatori, secondo l’authority, dovrebbero essere informati con indicazioni chiare sulle confezioni dei ...

Rsf - 80 giornalisti Morti nel 2018 : ANSA, - PARIGI, 18 DIC - Dopo tre anni di calo, tornano a crescere le violenze contro i giornalisti nel mondo. Secondo l'ultimo bilancio di Reporters sans frontières, RSF,, pubblicato oggi, 80 giornalisti sono stati uccisi nell'esercizio della loro professione, +8%,. Lo scorso anno, erano stati 65. ...

Sondrio - contromano sulla Statale : 6 Morti in frontale/ Ultime notizie - prefetto 'lutto cittadino nella Valle' : Sondrio, auto contromano sulla Statale 38: sei morti. Ultime notizie, tremendo scontro frontale fra due auto avvenuto ieri sera, le vittime.

Il numero di Morti nell’attentato di Strasburgo è salito a 5 : Domenica è morta una quinta persona che era stata gravemente ferita durante l’attentato di Strasburgo, compiuto martedì della scorsa settimana in un mercatino di Natale della città francese: si chiamava Barto Pedro Orent-Niedzielski, aveva 35 anni e origini polacche. Orent-Niedzielski, che