L’Etna fa tremare Catania | la spettacolare eruzione del vulcano e la colonna di cenere

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Una frattura eruttiva si è aperta stamattina sull’Etna alla base del cratere di sud-est, dove è in corso un’attività esplosiva. Dalsi è alzata una nube divisibile da tutta. I sensori dell’Istituto di Geofisica elogia hanno registrato dopo le 9 uno sciame sismico di 130 scosse, la più forte delle quali ha superato magnitudo 4. Dalle 14, è chiuso l’aeroporto della città su decisione dell’unità di crisi. I voli in arrivo saranno dirottati su altri scali mentre tutti gli aeromobili in sosta attualmente sul piazzale, in condizioni favorevoli al decollo, verranno fatti partire appena possibile.Video TwitterL'articolo L’Etna fa: ladele ladisopra la città proviene da Il Fatto Quotidiano.