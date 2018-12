Etna | eruzione e sciame sismico | paura e spettacolo

Etna - nuova eruzione alla Vigilia di Natale : Uno sciame sismico ha risvegliato il vulcano nella tarda mattinata del 24 dicembre. Chiuso per un’ora l’aeroporto di Catania, che riprende a funzionare dalle 15.00. nuova scossa di magnitudo 4.3 nel tardo pomeriggio

Etna - l’eruzione vista da vicino tra boati ed esplosioni. Il video a 2750 metri è da brividi : “Non posso avvicinarmi di più” : L’eruzione dell’Etna di questa mattina è stata ripresa a poche centinaia di metri di distanza. Un residente di Motta Sant’Anastasia è salito a 2750 metri di quota e ha pubblicato un video impressionante in cui, oltre alla nube di cenere e fumo, si sentono i boati provenire dal cratere. video Twitter/Enzo Di Mauro L'articolo Etna, l’eruzione vista da vicino tra boati ed esplosioni. Il video a 2750 metri è da brividi: ...

Eruzione vulcano Etna - 130 scosse in poche ore : parzialmente chiuso aeroporto di Catania : Il vulcano Etna ha deciso di dare spettacolo proprio dalla Vigilia di Natale. Boati, esplosioni e piccole scosse di terremoto si sono avvertite sin da questa mattina, attorno alle 9, proprio sul vulcano. Intorno alle ore 11 una frattura si è aperta sul cratere di sud-est, da lì è cominciata l'Eruzione vera e propria, di tipo stromboliano. Lapilli incandescenti e fumo sono usciti dalla stessa poi, dopo circa 60 minuti, è cominciata la grande ...

Etna in eruzione : disagi all'aeroporto di Catania Fontanarossa - voli dirottati : L'improvvisa eruzione dell'Etna avvenuta oggi 24 dicembre 2018 ha causato non pochi disagi nel catanese : oltre alla pioggia di cenere su gran parte dei centri abitati situati ad est del vulcano,...

Etna - dopo lo sciame sismico l'eruzione : disagi per il traffico aereo a Catania : Questa mattina l'Etna ha eruttato dopo uno sciame sismico serrato e piuttosto intenso. L'inatteso fenomeno ha causato disagi al traffico aereo, infatti molti voli sono stati dirottati altrove per motivi di sicurezza, creando non pochi problemi ai passeggeri. Per fortuna, al momento non si segnalano danni a cose o persone, mentre gran parte della popolazione residente nella zona circostante ha condiviso sui social network le immagini ...

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : riaperto l'aeroporto di Catania ma con voli limitati : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : riaperto l'aeroporto di Catania ma con voli limitati : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

Eruzione Etna - Alitalia e AirMalta atterrano a Comiso : Comiso - A causa della improvvisa Eruzione dell'Etna, avuta inizio stamani alle 11, alcuni voli Alitalia diretti a Catania sono stati dirottati a Comiso. Così anche alcuni voli AirMalta.

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : riaperto l'aeroporto di Catania : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

Etna - eruzione alla vigilia di Natale : riaperto l'aeroporto di Catania : L'Etna si è svegliato. Una frattura eruttiva si è aperta stamane sull' Etna alla base del cratere di sud est, dove è in corso un'attività esplosiva. Dal...

C’è stata una piccola eruzione dell’Etna : Sembra sia stata provocata da alcune scosse di terremoto, e ha prodotto soprattutto una colonna di fumo che ha bloccato l'aeroporto

Eruzione dell'Etna : frattura al cratere di sud-est : In corso attività esplosiva, da stamani 130 scosse sismiche. La nube di cenere costringere alla chiusura dell'aeroporto di Catania - L'Etna si risveglia in questa vigilia di Natale. In corso un ...

Etna - video eruzione vulcano : esplosioni e cenere/ Ultime notizie : chiuso l'aeroporto di Catania : Etna, video eruzione vulcano: esplosioni e cenere, chiuso l'aeroporto di Catania. Le Ultime notizie sull'attività eruttiva

Etna in eruzione - foto impressionanti. Aeroporto Catania : le info utili : Una densa nube di fumo si leva su Catania. Cenere e lapilli, conseguenza dell'eruzione dell'Etna che è in corso da stamattina. A provocarla uno sciame sismico, con 130 eventi in sole tre ore, e ...