Barcellona | due gli obiettivi sul taccuino del club blaugrana | il mercato invernale si

Calciomercato Barcellona - in arrivo due rinforzi per il centrocampo : Trovato l’accordo con Adrien Rabiot, non si ferma il mercato del Barcellona, che adesso vuole chiudere per un altro centrocampista: Frenkie de Jong. Stando ai media spagnoli, il 21enne sarebbe il principale obiettivo della dirigenza blaugrana, che vuole dare solidità a una mediana messa in ginocchio dagli infortuni. Secondo Mundo Deportivo, i catalani hanno già indirizzato l’offerta all’Ajax e al giocatore, entusiasta ...

Barcellona - due piste caldissime per il reparto difensivo : si allontana Rugani : Il Barcellona si appresta a chiudere la prima operazione di mercato in ottica 2019. Presto, infatti, il tecnico Valverde avrà a disposizione il difensore centrale richiesto. Secondo Sport, la fumata bianca potrebbe avvenire già oggi: la rosa dei candidati si è ristretta a due nomi, Andreas Christensen del Chelsea e l’ex interista Jeison Murillo (Valencia). Il danese sembra in vantaggio e sogna di sbarcare al “Camp Nou”, ...

Liga - Levante-Barcellona 0-5 : Messi show con tripletta e due assist : Prosegue la marcia del Barcellona con un Messi a dir poco devastante. I catalani soffrono per una buona mezz'ora al Ciudad de Valencia, dove lo scorso campionato rimediarono un clamoroso k.o., 5-4,, ...

Juventus - per De Ligt duello con il Barcellona : TORINO - Se Justin Kluivert sarebbe il vincitore del Golden Boy 2018 qualora contasse solo il voto del web, Matthijs De Ligt in realtà si mantiene in piena corsa. E il mercato che continua a vorticare ...

Barcellona-Betis 3-4 - Camp Nou violato in Liga dopo due anni : Risultato a sorpresa Clamoroso al Camp Nou. Il Barcellona si fa battere dal Betis Siviglia, finisce 4-3 per la squadra di Quique Setien. Partita infinita, gli andalusi vanno in vantaggio di due gol nel primo tempo, poi il Barcellona prova per tre volte la rimonta. dopo il rigore trasformato da Messi, Lo Celso realizza la rete dell’1-3, poi segnano Vidal e Canales. Sul 2-4 sembra finita, ma ancora Messi nel recupero fissa il risultato ...

Calcio - due pareggi d’oro per le italiane in Champions : 1-1 sia per l’Inter con il Barcellona sia per il Napoli con il Paris Saint-Germain : Ritorna la Champions League e continua il trend positivo delle italiane, che portano a casa due pareggi d’oro, arrivati contro due tra i club migliori al mondo. Entrambi con il risultato di 1-1 in casa della squadra italiana in gara. Il Napoli ferma il Paris Saint-Germain al San Paolo pareggiando ancora una volta con i transalpini: vantaggio del PSG con Bernat a fine primo tempo e pareggio partenopeo con un rigore di Insigne al 63° minuto. ...

Barcellona - due treni evacuati per sospetti pacchi bomba. Allarme rientrato : La stampa locale ha riportato la notizia che questa mattina a Barcellona sono stati evacuati due treni per sospetti pacchi bomba. L'Allarme è scattato questa mattina alla stazione Sants di Barcellona, ...

Il Barcellona lo scarica - Malcom reagisce : "Io resto qua". Inter e due inglesi alla finestra : Il brasiliano in blaugrana fatica a trovare spazio, è sfida tra i nerazzurri, l'Arsenal e il Tottenham

