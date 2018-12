Milan | “l’ex ad Marco Fassone fece pedinare quattro cronisti per arginare una presunta

ilfattoquotidiano

: #Milan, così l’ex ad Fassone faceva pedinare i giornalisti | Rep - giusmo1 : #Milan, così l’ex ad Fassone faceva pedinare i giornalisti | Rep - JedHemlock : RT @franceschi_and: L'ex ad del Milan Fassone faceva pedinare i giornalisti tra cui anche il collega @carlopaolofesta. Storia incredibile t… - gazz_rossonera : Milan, retroscena Fassone: l’ex AD rossonero fece pedinare 4 giornalisti: ecco il motivo! -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Avrebbe fattogiornalisti per “unafuga di notizie e capire come idella carta stampata fossero in grado di fare i loro scoop”. La notizia – riportata da Il Sole 24Ore e da La Repubblica – vede protagonista l’ex ad del, attualmente in causa con la società rossonera per il suo licenziamento dell’estate scorsa. Come riferiscono i due quotidiani, la società investigativa incaricata dall’allora dirigenteista sarebbe la Carpinvest, ingaggiata a seguito di una serie di indiscrezioni – uscite nel mese di gennaio – sui dettagli economici e piani industriali in una fase delicata della società calcistica., durante una riunione del club, avrebbe chiesto così di effettuare il “monitoraggio dinamico” deidal 19 febbraio al 2 marzo. Un caso ...