La Sampdoria ‘Quaglia’ | il bomber blucerchiato adesso merita la Nazionale

(Di domenica 23 dicembre 2018) La 17^ giornata del campionato di Serie A è andata in archivio, non sono mancate le importanti indicazioni soprattutto con il blitz in trasferta dellacontro l’Empoli, la squadra di Giampaolo sta disputando una stagione altalenante ma ha tutte le carte in regola per togliersi grandi soddisfazioni nella seconda parte di stagione, molto importanti le prossime due giornate, prima il Chievo in casa poi la Juventus in trasferta a distanza di pochi giorni. Il vero trascinatore della squadra è Fabio Quagliarella, 35 anni e non sentirli per il. L’attaccante è stato grande protagonista e con un gol anche nella gara contro mister Iachini e le marcature in campionato sono10, solo Piatek e Ronaldo hanno fatto meglio. Il momento di forma è straordinario per Quagliarella chela, Roberto Mancini deve convocarlo ...