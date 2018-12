DOPO L' ATTENTATO ISIS IN MAROCCO La strategia dei jihadisti per infiltrarsi in Europa

Terrorismo in Italia : attenzione alta DOPO l'attentato di Strasburgo : Nel nostro Paese l'attenzione da parte degli organi nazionali deputati alla pubblica sicurezza rimane alta, dopo la terribile vicenda dell'attentato di Strasburgo dello scorso 11 dicembre, nel quale ha perso la vita anche un giornalista e fotoreporter Italiano, Antonio Megalizzi. Il C.N.O.S.P. (Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica) si è riunito ieri, lunedì 17 dicembre, presso le sedi del Viminale a Roma. Alla riunione hanno ...

Megalizzi non ce l'ha fatta - è morto DOPO il ferimento nell'attentato a Strasburgo : Il giovane reporter italiano Antonio Megalizzi è morto poche ore fa dopo esser stato ferito al cranio durante l’attentato a Strasburgo avvenuto lo scorso 11 Dicembre 2018 nei pressi dei mercatini di Natale. Antonio, un giornalista italiano di soli 28 anni, è stato raggiunto da un proiettile alla testa e le sue condizioni sono apparse fin da subito molto critiche. La conferma della morte del povero Antonio è stata data dalla Farnesina. ...

Attentato Strasburgo - l’applauso dei cittadini del quartiere di Neudorf alla polizia DOPO l’uccisione del killer : I cittadini del quartiere di Neudorf a Strasburgo, applaudono le forze dell’ordine pochi minuti dopo l’uccisione del killer dell’Attentato di pochi giorni fa, Cherif Chekatt. Il 29enne è stato individuato e fermato dalle forze speicali mentre camminava per strada in rue du Lazaret L'articolo Attentato Strasburgo, l’applauso dei cittadini del quartiere di Neudorf alla polizia dopo l’uccisione del killer proviene da ...

«Vendico i morti in Siria» : le parole del killer di Strasburgo al tassista DOPO l'attentato : Cherif Chekatt, presunto attentatore di Strasburgo, ha risparmiato il tassista con cui è fuggito dopo la sparatoria solo perché musulmano praticante. Lo ha raccontato lo...

Sicurezza - dal prefiltraggio alle barriere : Viminale studia nuove norme per eventi natalizi DOPO ATTENTATO di Strasburgo : prefiltraggio, transenne e barriere anti-intrusione, appositi spazi di soccorso raggiungibili dai mezzi di assistenza. La circolare è ancora nelle stanze del Dipartimento di pubblica Sicurezza e potrebbe ancora essere ammorbidita, rivista e aggiustata. Ma di certo presto sarà sulle scrivanie di prefetti e questori, portando nuove direttive da seguire in occasione degli appuntamenti programmati in vista delle festività natalizie. Fiere, ...

Chi sono gli schedati “S”? Le domande DOPO l’attentato a Strasburgo : Parigi. Cherif Chekatt – l’autore dell’attentato di martedì sera a Strasburgo che ha fatto tre morti e 12 feriti, tra cui il giornalista italiano Antonio Megalizzi, attualmente in gravi condizioni – era uno schedato “S”. Come lo era lo stragista di Tolosa, Mohamed Merah, come lo erano i fratelli Kou

DOPO l'attentato di Strasburgo stretta antiterrorismo in Italia : Natale blindato Dopo l'attentato di Strasburgo. L'antiterrorismo innalza il livello di allerta e tornano transenne e...

L'Italia aumenta al livello massimo i controlli antiterrorismo DOPO l'attentato di Strasburgo : dopo l'attentato di Strasburgo anche L'Italia innalza al massimo livello i controlli antiterrorismo in vista delle festività natalizie e di fine anno. L'indicazione a prefetti e questori è arrivata al termine della riunione straordinaria del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa) svoltasi al Viminale per analizzare il quadro della minaccia dopo gli eventi francesi.VIDEO - Spari a Strasburgo, le urla al mercatino di ...

Attentato mercatino Strasburgo - è caccia a Chérif Chekatt DOPO la strage. Due morti - 14 feriti : Fra i feriti gravi c'è anche un italiano, Antonio Megalizzi, giornalista trentino di 28 anni e collaboratore di Europhonica, un progetto radio legato al mondo universitario che trasmette in diretta ...

Inchiesta Report - Federico Ruffo sulla Juventus : il giornalista torna a parlare DOPO l”attentato’ : Non si placano le polemiche sull’Inchiesta Report, nelle ultime settimane si è parlato dei rapporti tra la Juventus e la ‘Ndrangheta, atto intimidatorio nei confronti di Federico Ruffo, il giornalista è tornato a parlare a “Un Calcio Alla Radio” su Radio CRC: “Non vi nascondo un filo di difficoltà in questa cosa. Io non posso sapere quale sia la matrice dell’attentato. Dicono che cerco fama, ma io in realtà conducevo da ...

Attentato a Federico Ruffo DOPO l’inchiesta sulla Juve : ferma condanna da parte della Rai : Federico Ruffo, giornalista di Report, è stato vittima di un Attentato incendiario nella notte, salvato solo dal cane che ha messo in fuga i malviventi Il Presidente Marcello Foa, L’Amministratore delegato Fabrizio Salini, il CDA e la Rai tutta “esprimono massima solidarietà al giornalista Federico Ruffo, a Sigfrido Ranucci e a tutta la redazione di Report, condannando l’inaccettabile tentativo di intimidazione subito, ...