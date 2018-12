brindisireport

: Vandali danneggiano luci di Natale in via Conserva - BrindisiReport : Vandali danneggiano luci di Natale in via Conserva - BrindisiReport : Vandali danneggiano luci di Natale in via Conserva - ecovicentino : Vandali danneggiano la 'Giulietta' in servizio per il Comune. Con un estintore - #Bassano #Cronaca #InEvidenza -

(Di sabato 22 dicembre 2018) BRINDISI -in azione, nella notte, in via Corseva, a Brindisi: hanno danneggiato lediche i commercianti avevano acquistato con una raccolta fondi per allestire la strada che ...