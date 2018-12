eurogamer

: Riassestamenti interni dentro Blizzard: la parola d'ordine è ridurre i costi e spedire più giochi #Blizzard - Eurogamer_it : Riassestamenti interni dentro Blizzard: la parola d'ordine è ridurre i costi e spedire più giochi #Blizzard -

(Di sabato 22 dicembre 2018) Le cosestanno cambiando, e a giudicare da un nuovo rapporto trapelato sembra proprio che lo studio abbia come unico scopo quello dipiù giochi, riporta PCgamesn.Le direttive sono di tagliare inella maggio parte dei dipartimenti non direttamente collegati allo sviluppo di un titolo, e alcune conseguenze di questi cambiamenti sono già visibili: vi abbiamo infatti già parlato del troncamento di Heroes of the Storm dalla scena eSport, "lasciando a casa" centinaia di esperti e giocatori professionisti.Secondo un rapporto segnalato da Kotaku, tutto questo sarebbe sono una piccola parte di un piano di riorganizzazione interna di, prevenuto dai piani alti della compagnia. "Un sacco di decisioni sono ora comandate da gente d'affari, gente del marketing e della finanza" racconta un ex dipendente. "Ora abbiamo una vera lotta tra ...