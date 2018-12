Maltempo | auto finisce fuori strada per il ghiaccio | chiusa l’autostrada A32 

Maltempo e neve in Umbria : auto finisce in fossato a Gualdo Tadino : Incidente nella notte a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, probabilmente a causa delle condizioni meteorologiche. Un'automobile è finita in un fossato in cui scorre un torrente, nei pressi di...

Maltempo : vento forte sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia : Astral Infomobilità rende noto che si registra “vento forte sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia tra l’allacciamento con la A91 Roma-Fiumicino e la statale 698 del Porto di Civitavecchia“. L'articolo Maltempo: vento forte sull’autostrada A12 Roma-Civitavecchia sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sardegna - perde il contro dell’auto per la strada baganta : morto 30enne : I Carabinieri della Compagnia di Iglesias (Su) sono intervenuti intorno alle 19 nella zona industriale del centro iglesiente dove, lungo la Sp 86, si è verificato un sinistro mortale: nell’incidente ha perso la vita un giovane di 30 anni. La vittima, originaria di Domusnovas, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo fuori strada: sul posto i militari della Stazione di Iglesias e dell’Aliquota radiomobile per gli accertamenti ...

Maltempo Lazio - franna sulla strada Subiaco-Jenne : stop alle auto : Il Maltempo ha causato danni anche in provincia di Roma. A Subiaco, in seguito a una frana avvenuta la notte scorsa in prossimità del monastero benedettino, è stata chiusa la strada che collega con i monasteri benedettini di Subiaco (Roma), dove si è verificato un rilevante movimento franoso. La chiusura è stata disposta a partire dall’intersezione con la SR411. Tecnici di Comune di Subiaco e della Città Metropolitana, in collaborazione ...

Maltempo Lombardia : fiume Adda monitorato a Lodi - albero cade su auto : Il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, il Comune di Lodi e l’Agenzia Interregionale per il fiume Po, stanno monitorando l’evoluzione della piena del fiume Adda, che dovrebbe superare la soglia di preallarme, con 90cm sopra lo zero idrometrico, attorno alla mezzanotte di oggi. Lungo i giardini del Passeggio un albero è crollato su automobili in sosta danneggiandole. L'articolo Maltempo Lombardia: fiume Adda monitorato a Lodi, ...

Buche e Maltempo - Pontina - auto cade in una voragine. Si cerca un disperso : Domenica tragica sulla Pontina: a causa delle forti piogge sulla strada si è aperta una grossa voragine che ha inghiottito l'auto di Walter Donà, imprenditore edile di 68 anni. Il crollo si è verificato in località San Vito, nel comune di San Felice Circeo (LT). Secondo le prime ricostruzioni, la vettura sarebbe stata trascinata dalla corrente di un canale che scorre vicino al tratto stradale: i soccorritori l'hanno trovata quasi sepolta dalla ...

Maltempo - Calabria devastata da trombe d’aria : “Colpito noto centro commerciale - sradicati alberi - danneggiate automobili” [GALLERY] : 1/4 ...

Maltempo Calabria - situazione critica nel Catanzarese : soccorse persone bloccate in auto - tranciato tubo del gas : situazione critica a causa del Maltempo in alcuni Comuni della provincia di Catanzaro. Tra Davoli Marina e San Sostene si segnalano numerosi interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro e dei distaccamenti di Soverato e di Chiaravalle Centrale e dei volontari del distaccamento di Taverna. soccorse alcune persone che erano rimaste bloccate nelle loro automobili. A San Sostene ha ceduto un muro di recinzione che ha ...

