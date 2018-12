La Lazio si regala un Natale più sereno

Lazio-Milan - Kessié ringrazia Wallace e regala il vantaggio ai rossoneri : che dormita dei biancocelesti [VIDEO] : La conclusione del centrocampista rossonero diventa imprendibile per Strakosha dopo la deviazione di Wallace, il Milan passa in vantaggio all’Olimpico Una partita in equilibrio per 78 minuti, fino al gol di Kessié che piega a favore del Milan il match dell’Olimpico che vale il quarto posto in classifica. I rossoneri passano in vantaggio sulla Lazio, sfruttando una dormita della difesa biancoceleste e una deviazione di Wallace, ...