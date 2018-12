CAOS USA L' addio di Mattis mette Trump nei guai e regala il Medio oriente a Putin

Il CAOS causato dallo slittamento del maxiemendamento al Senato : Dispiacere perché "mi sarebbe piaciuto lasciare al Parlamento un più ampio margine di discussione" ma non imbarazzo. "Il ritardo non dipende solo da noi", ha affermato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa sul Cdm, "il presidente del Consiglio non controlla il Parlamento". Anche il governo e la maggioranza sono rimasti spiazzati oggi per lo slittamento del maxiemendamento al Senato. La ...

Incidente Agrate : maxi tamponamento e CAOS/ Autostrada A4 chiusa - 15 km di coda : disagi in tre provincie : Incidente Agrate: maxi tamponamento e caos. Autostrada A4 chiusa, 15 km di coda: disagi in tre provincie e numerosi rallentamenti

Fortnite : scoppia il CAOS nell'ultimo torneo stagionale a causa dell'Infinity Blade : Con l'ultimo aggiornamento Epic ha introdotto una nuova arma all'interno di Fortnite, si tratta dell'Infinity Blade, potente arma bianca che non viene vista di buon occhio dai giocatori.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la spada in questione fornisce molteplici bonus al suo possessore, 200 punti salute e scudo, la possibilità di coprire grandi distanza col salto e assicura un danno di 75 punti con ogni fendente. Bisogna riconoscere ...

Juventus-Real Madrid - CAOS a Piazza San Carlo : confermata l’ipotesi d’accusa di omicidio preterintenzionale : Novità importanti per quanto riguarda il caos creato a Piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017 ed in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, la Corte di Cassazione ha infatti confermato l’ipotesi d’accusa di omicidio preterintenzionale, il reato è contestato dalla Procura verso alcuni componenti della “banda dello spray al peperoncino”. L’intenzione è dunque quella di ...

Federcalcio peruviana nel CAOS - il Presidente finisce in carcere : è accusato di due omicidi : Edwin Oviedo finisce in carcere: il Presidente del Federcalcio peruviana accusato dell’omicidio di due sindacalisti, ma non solo… Edwin Oviedo, Presidente della Federcalcio peruviana, è stato arrestato con l’accusa di essere il mandante di due omicidi. Due sindacalisti della sua azienda infatti sarebbero stati ‘fatti fuori’ da dei killer assoldati proprio da Oviedo. Il dirigente della Federcalcio del Perù ...

Uomini e Donne anticipazioni - Angela contro Maria De Filippi e Armando sotto accusa : CAOS in studio : Uomini e Donne anticipazioni Trono Over, Gemma bacia Rocco e poi il caos in studio: Armando sotto accusa Oggi, martedì 4 dicembre 2018, negli studi Elios è stata registrata una puntata del Trono Over di Uomini e Donne. In trasmissione, stando a quanto emerso dalle anticipazioni pubblicate da Il vicolo delle news, sembrerebbe essere successo […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Angela contro Maria De Filippi e Armando sotto accusa: ...

Anagrafe a Ragusa : il CAOS continua fra code e lunghe attese : code e lunghe attese all'ufficio Anagrafe di Ragusa. A denunciare la questione è il consigliere comunale Mario D'Asta che sollecita intervento

CAOS in Piazza della Repubblica. Granelli si scusa : ora va meglio : «Tempi del verde raddoppiati, situazione migliorata. Le mie scuse ai cittadini per i disagi e grazie per la pazienza». È il diario di ieri dell'assessore alla Mobilità Marco Granelli dal «fronte» di ...

Camera - insulti sessisti a una deputata - scoppia il CAOS in Aula. Sisto (FI) al M5s : “Vergognatevi”. D’Uva : “Nulla di cui scusarci” : insulti e minacce alla Camera dopo che il deputato di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto, ha denunciato il trattamento subito dalla collega Matilde Siracusano che giorni fa prese le difese di Silvio Berlusconi. “Contro Siracusano commenti e insulti sessisti. Vergognatevi e chiedete scusa” ha attaccato Sisto. “Non abbiamo nulla di cui scusarci” ha replicato il capogruppo del M5s, Francesco D’Uva. A fatica è riuscita ...

Uomini e Donne registrazione - Elisabetta accusa la redazione : trono Luigi nel CAOS : Anticipazioni Uomini e Donne trono Luigi, caos alla registrazione Ghiotte anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne. Apprendiamo da News U&D infatti che il trono di Luigi Mastroianni si sta un po’ arenando per tanti motivi: il primo in assoluto è che mancano le corteggiatrici che a lui interessano. Un vero peccato perché l’ex di […] L'articolo Uomini e Donne registrazione, Elisabetta accusa la redazione: trono ...

CAOS all’interno del CIO : sceicco del Kuwait accusato in Svizzera si autosospende : sceicco del Kuwait accusato in Svizzera: si autosospende da membro del CIO. Sospettato di avere fabbricato ‘fake news’ contro due funzionari del suo Paese Ahmad Al-Fahad Al-Sabah si è autosospeso a titolo temporaneo da membro Cio e dalla carica di presidente della Commissione di solidarietà olimpica. L’influente sceicco del Kuwait, presidente dei comitati olimpici mondiali (Anoc), è accusato dalla giustizia Svizzera di ...

Clima - tempesta di neve precoce getta gli USA nel CAOS : ecco come i cambiamenti climatici stanno trasformando l’inaspettato in qualcosa di normale : A giudicare dalle immagini e dalle notizie che arrivano dagli Stati Uniti orientali, sembra proprio che i meteorologi non si aspettassero le condizioni che si sono venute a creare. La tempesta di neve e ghiaccio, seppur modesta, ha provocato, infatti, almeno 8 vittime, 44 feriti, migliaia di incidenti stradali ed un’incredibile congestione del traffico e dei servizi pubblici. Meteorologi e autorità locali puntano il dito gli uni contro le altre ...

Usa - CAOS a New York per tempesta neve : 9.07 Forti disagi a New York per la violenta tempesta di neve che ha investito la East Coast, causando black out diffusi, voli cancellati, incidenti stradali e bambini costretti a pernottare nelle scuole. Oltre 1.900 voli sono stati cancellati. I media americani hanno riferito di almeno 6 morti in diverse città. A New York sono caduti 15 centimetri di neve, un record per quantità dalla fine dell'Ottocento.