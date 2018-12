Calciomercato Barcellona | non solo Murillo | in arrivo un altro difensore

Calciomercato Barcellona : preso Murillo. L'ex Inter arriva dal Valencia in prestito con diritto di riscatto : La notizia era nell'aria da un po'. Ora è ufficiale. L 'ex difensore dell'Inter Jeison Murillo passa dal Valencia al Barcellona in prestito con diritto di riscatto a una cifra già fissata , 25 milioni ...

Calciomercato Barcellona - Murillo a un passo con un’alternativa clamorosa sullo sfondo : Dall’addio di Puyol in avanti, il Barcellona ha avuto qualche difficoltà a trovare un difensore centrale pienamente affidabile da affiancare a Piqué. Forse le cose sono iniziate a cambiare leggermente quest’anno con l’arrivo di Lenglet, che comunque non fa ancora parte dei centrali più forti del mondo. Così i blaugrana continuano a muoversi sul mercato per trovare un difensore che possa fare al caso della squadra ...

Calciomercato Barcellona - serve un centrocampista : pronto il blitz per gennaio : Il Barcellona pensa ancora a come rinforzare propria mediana. Nonostante l’arrivo estivo di Vidal, che sembra attraversare un discreto periodo di forma, e le prestazioni convincenti di Arthur, i blaugrana vorrebbero anticipare l’arrivo di Adrien Rabiot facendo un regalo di natale ai tifosi. La notizia arriva dalla Spagna: secondo ‘Marca’ il Barcellona punterebbe sulla scadenza di contratto del giocatore 23enne a ...

Calciomercato Juventus - Rabiot sfuma : va al Barcellona : Calciomercato Juventus, BEFFA Rabiot CHE VA AL BARCA- L’accordo è stato praticamente raggiunto, si attende solamente l’ufficialità. Niente Juventus per Adrien Rabiot: il centrocampista francese, in rotta col PSG, saluterà la Francia a fine stagione per accasarsi in Spagna, destinazione Barcellona. Il giocatore, scartato da Deschamps durante l’ultimo Mondiale, lascerà i parigini a giugno e […] L'articolo Calciomercato ...

Calciomercato Barcellona - mega offerta dalla Cina per Malcom : Un'avventura fino a questo momento decisamente poco fortuna e che, forse, potrebbe essere già arrivata al capolinea. Secondo quanto riporta As , le strade di Malcom e del Barcellona potrebbero ...

Calciomercato Juventus - per De Ligt sorpasso bianconero sul Barcellona : Calciomercato Juventus, PUNTATO DE Ligt- Si tratta di uno dei giovani “terribili” dell’Ajax, uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale, che si sta affermando in una delle scuole di calcio storicamente più produttive del calcio mondiale. I Lancieri, si sa, hanno sempre sfornato grandissimi campioni, da Crujiff a Van Basten, da Seedforf a Ibrahimovic, […] L'articolo Calciomercato Juventus, per De Ligt sorpasso bianconero sul ...

Calciomercato - indiscrezione clamorosa : Rakitic passerà dal Barcellona al PSG : Ivan Rakitic potrebbe lasciare il Barcellona durante la prossima sessione estiva di Calciomercato, secondo le ultime novità sarebbe promesso sposo del PSG Ivan Rakitic potrebbe lasciare presto il Barcellona. Nella prossima estate il calciatore croato potrebbe infatti trasferirsi al PSG, questo secondo le ultime indiscrezioni apprese dagli spagnoli di ‘Catalunya Radio’ secondo i quali Rakitic avrebbe già messo in vendita la sua ...

Calciomercato Barcellona - i blaugrana pronti ad una maxi offerta per il nuovo Suarez : Il Barcellona negli anni ha sempre avuto un attacco formidabile, affiancando a Messi attaccanti del calibro di Henry, Ibrahimovic, Neymar, Suarez. Proprio quest’ultimo, in blaugrana dall’anno dell’ultima Champions League portata in Catalogna (2014-15), tra un mese compirà 32 anni. Per questo, nonostante il suo ottimo rendimento, il club sta iniziando a pensare al suo sostituto, anche se non sarà facile reperirlo. Sono i ...

Calciomercato - il Barcellona fa sul serio per Kane : pronti 230 milioni : Un match da dentro o fuori, con la Champions come cornice e il mercato sullo sfondo. Già, Barcellona-Tottenham sarà tutto questo. Al Camp Nou ci saranno molti occhi puntati sul rettangolo verde. ...

Calciomercato Milan - a gennaio può arrivare Denis Suarez del Barcellona (RUMOURS) : C'è grande delusione in casa Milan dopo il brutto pareggio ottenuto contro il Torino, in quella che può considerarsi come una giornata storta per la squadra di Elliot. I tifosi rossoneri sono molto delusi dalle prestazioni della squadra di Gennaro Gattuso, che ha sicuramente bisogno di rinforzi per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Leonardo e Maldini stanno lavorando con grande attenzione per gennaio e hanno messo nel mirino ...

Calciomercato Barcellona - pronta l’offerta per un attaccante del Tottenham : A sorpresa il club catalano sembra interessato a uno degli attaccanti di Mauricio Pochettino. E’ il Daily Star a pubblicare stamane i dettagli dell’offerta.Secondo quanto riporta stamane il ‘Daily Star’, il Barcellona sarebbe pronto a fare una sorprendente offerta al Tottenham Hotspur, per avere in estate l’attaccante Harry Kane.Il club catalano fa sul serio e avrebbe lanciato un’offensiva per il ...

Calciomercato - il Guangzhou di Cannavaro fa la spesa in Europa : occhi su un esubero del Barcellona : Il Guangzhou Evergrande è sulle tracce di Malcom, l’esterno offensivo del Barcellona che non è riuscito finora a trovare spazio e considerazione in Catalogna. Secondo la stampa spagnola, il tecnico della squadra cinese Fabio Cannavaro avrebbe stilato una lista di rinforzi in cui figurano due nomi: Malcom, appunto, e Dudu, attaccante del Palmeiras. Regista dell’operazione sarebbe André Cury, consigliere del Barça in Sud America ...

Calciomercato Juventus - maxi offerta del Barcellona per Bentancur : i dettagli : Calciomercato Juventus, tutti pazzi per il centrocampista uruguayano Bentancur dopo le recenti prestazioni in maglia bianconera Calciomercato Juventus, le trattative in vista della finestra invernale sono iniziate in maniera serrata ed il club bianconero è stato preso d’assalto per quanto concerne uno dei suoi gioielli. Si tratta del centrocampista uruguayano Bentancur, il quale è finito nel mirino del Barcellona di Valverde. Il club ...

Calciomercato - è Juventus-Barcellona per De Ligt : arbitra Raiola : TORINO - Raccontano che per averlo si sia mosso Eric Abidal in persona. Il direttore tecnico del Barcellona nei dintorni della Johan Cruijff Arena: pare che non succeda così spesso. Olanda, Amsterdam, ...