Scegli una di queste porte e vedrai come finirà questo tuo 2018 E come inizierà il 2019

'Tradito e usato' : Dell'Osso lascia M5S e Sceglie Berlusconi - dovrà pagare una penale : Diversi opinionisti della scena politica avevano lanciato il sospetto che presto il Movimento Cinque Stelle avrebbe dovuto fare i conti con dei parlamentari che, mal digerendo l'alleanza con la Lega, avrebbero potuto abbandonare la propria missione grillina, confluendo in altre realtà. Tuttavia, non è per una una politica troppo votata a "destra" che Matteo Dell'Osso ha scelto di lasciare il partito capeggiato da Luigi Di Maio. Il deputato, ...

Amici - Giacomo Eva in lacrime : il professore Alex Britti Sceglie una canzone che gli ricorda brutti momenti : La tensione tra il professore di canto Alex Britti e il cantante Giacomo Eva non si è di certo limitata alla sola puntata di sabato 24 novembre di Amici . A izzare, ancora una volta, lo scontro tra i ...

Scegliere la Champions è una novità ma non è da grande club : La sensazione provata col Chievo Durante e dopo Napoli-Chievo, l’ambiente azzurro era ammantato dalla sensazione del cartellino timbrato male il venerdì, prima del week-end. Un’immagine fantozziana, per cui un po’ tutti (da Ancelotti fino ai calciatori) hanno commesso degli errori perché occupati a pensare ad altro. A Napoli-Stella Rossa vero e proprio crocevia della stagione. Un dato di fatto alimentato anche da questo ...

Un noleggio da Capitano : Totti Sceglie una Lamborghini Urus da ALD : Campione del mondo nel 2006, Totti è considerato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio italiano e ha sempre militato nella Roma, squadra della quale è stato Capitano dal 1998 al 2017 per ...

Il Pd milanese Sceglie Silvia Roggiani : per la prima volta la guida affidata una donna : La 34enne già nella segreteria cittadina scelta dal 58 per cento dei votanti. Gli avversari Skendari e Vecchiarelli non superano il 25 per cento. Ribaltone nel Pd regionale: Peluffo batte il renziano Comincini

La Premier Sceglie una manager - la Lega Pro un’attrice : Due nomine diverse Ne abbiamo scritto pochi minuti fa, in questo pezzo: Susanna Dinnage è il nuovo chief executive della Premier League, al posto di Richard Scudamore. E non è una rivoluzione epocale, quanto una normale operazione in continuità con le politiche del massimo campionato inglese. Negli stessi giorni, in Italia, il nuovo presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha nominato Cristiana Capotondi come suo vice. C’è tutto, nella ...

La Premier League Sceglie una donna come amministratore delegato : Susanna Dinnage, proveniente dal gruppo televisivo Discovery, è stata nominata chief executive officer della Premier League L'articolo La Premier League sceglie una donna come amministratore delegato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Amazon Day : una nuova opzione per Scegliere il giorno della consegna : E’ un fenomeno in continua crescita lo shopping online, che spinge milioni di consumatori anche nel nostro paese ad effettuare acquisti direttamente sul web, grazie alle numerose piattaforme di e-commerce disponibili. I fattori che spingono sempre più persone a fare acquisti online sono certamente i prezzi competitivi, la grande scelta a disposizione e la comodità di ricevere tutto a domicilio. Elementi che hanno contribuito ...

GIOVANNI CIACCI/ Torna a Ballando con le stelle : "Scegliere una donna? Non lo so - ho paura" (S'è fatta notte) : Va in onda oggi l'intervista di GIOVANNI CIACCI a S'è fatta notte, il talk show di Maurizio Costanzo in onda su Rai 1 alle 24.50. Al centro del dibattito, il primo romanzo del noto stilista.(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 11:14:00 GMT)