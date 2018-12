Ok del Governo | Piquè pronto a mettere le mani sull’FC Andorra

Pensioni - il mio grazie di cuore al governo del cambiamento : di Maurizio Contigiani Un grazie di cuore da noi che abbiamo 63-64-65 e 66 anni, un grazie di cuore da parte nostra a questo governo del cambiamento che finalmente sembrava ricordarsi dei nati tra il ’52 e il ’55, i più violentati dalla Legge Fornero, proprio da noi che non beneficeremo di quella fantastica “quota cento”, che viene sbandierata a destra e a manca come lo strumento principe della manovra per scardinare le ...

Natale : Sinigaglia (Pd Veneto) - indigeste le balle del Governo non il Pandoro : Venezia, 21 dic. (AdnKronos) - “Le affermazioni del ministro Grillo sul Pandoro sono di una tristezza infinita. Forse voleva dare un segnale della sua altrimenti impalpabile presenza, ma avrebbe fatto meglio a stare zitta e a impegnarsi maggiormente in una manovra di bilancio dove non ha lasciato tr

Nessuna discussione. Così la manovra del Governo prevale sul Parlamento : Se la legge di bilancio serve al Parlamento per autorizzare, e dunque controllare, le decisioni di spesa del governo, averne quest’anno ridotto ai minimi termini la discussione alle Camere vuol dire aver, di fatto, esautorato il Parlamento dal suo ruolo. L’impressione, non isolata, è che le peggiori

Emma Bonino in lacrime al Senato per opporsi alla manovra del governo : Non si placano le polemiche intorno alla manovra finanziaria. In aula si è potuto assistere anche ad una reazione forte da parte di Emma Bonino, che nel corso della sua dichiarazione non è riuscita a trattenere le lacrime. Il discorso e il pianto Dopo settimane di attesa e discussioni è finalmente giunto il momento di votare in aula la fiducia al provvedimento del governo. In questa occasione Emma Bonino ha preso la parola in rappresentanza del ...

Manovra - slitta ancora l’arrivo del maxi-emendamento del governo. Capigruppo verso modifica del calendario : Il maxi-emendamento alla Manovra, che ridisegnerà in maniera radicale la legge di Bilancio per recepire le modifiche concordate con la Ue, potrebbe arrivare in aula al Senato venerdì alle 20 e non nel pomeriggio come sembrava probabile fino a qualche ora fa. La Conferenza dei Capigruppo è stata convocata alle 15.45 e potrebbe modificare il calendario dei lavori. Fonti citate dall’agenzia LaPresse “non escludono” che il testo ...

Di Maio dice che Mattarella è «l’angelo custode del governo» : Sembra ieri che voleva rimuoverlo dal suo incarico per alto tradimento e attentato alla Costituzione

Dall’Iva alle tasse per il Terzo settore : i 6 punti ancora oscuri della manovra I conti del Governo e quello che non torna : Polemiche sul mantenimento delle clausole di salvaguardia sull’aumento dell’Iva, non eliminate per il 2020 e il 2021. Pericolo di infiltrazioni della criminalità per gli appalti senza gara. Editori contro la tassa sui servizi internet. Poco sostegno all’innovazione. Il Terzo settore teme l’Ires più alta

Il governo affossa il Maxxi e la Gnam - nel silenzio della sindaca Raggi : Nel silenzio totale della sindaca Raggi, il governo sta per assestare un pesante colpo al sistema culturale di Roma. Mi riferisco al taglio dei fondi per il Maxxi e per la Galleria nazionale d'Arte moderna. Un subemendamento dei senatori grillini redistribuisce le risorse del Pac, il Piano per l'arte contemporanea, prelevando 3 dei 4 miliardi a cui il fondo ammonta. Questo significa, di fatto, svuotare i fondi (i due musei potranno contare solo ...

Marco Travaglio silura Berlusconi : “E’ un delinquente - avrebbe l’ergastolo con le leggi di questo governo” : Marco Travaglio il direttore del fatto, silura Silvio Berlusconi, chiamandolo delinquente. Inoltre spiega che con le leggi del nuovo governo, oggi avrebbe 50 processi e sicuramente l’ergastolo Il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio batte il proprio record di insulti e invettive manettare contro Silvio Berlusconi. Nel suo editoriale di giovedì 20 dicembre scrive della Spazzacorrotti e inanella una serie di “perle” ...

Come il governo dei sovranisti ha immolato la sovranità sull'altare dell'incompetenza : Se l'abolizione della legge Fornero, il reddito di cittadinanza e la flat tax sono rinviati a chissà quando , nemmeno in politica estera c'è qualche novità di rilievo, con il governo che ha ...

SCUOLA E LAVORO/ Così il Governo può correggere gli errori del 2018 : In tema di rapporto tra SCUOLA e LAVORO il Governo non sembra essere partito col piede giusto. Eppure ha dati e casi importanti cui guardare

Di Maio 'Mattarella angelo custode del governo' : Le cose, nella politica italiana, cambiano. E anche abbastanza rapidamente. Sono passati solo sette mesi da quando Luigi Di Maio chiese l'impeachment per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, reo di ...