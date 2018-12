Manovra | rinvio maxi emendamento | opposizioni all’attacco Conte | “Non controllo il

L'eterno rinvio della Manovra e i medici già pronti allo sciopero : A cena, la testa già in un fine settimana che sa di feste, prestate però un po' di attenzione alla micidiale operazione anticostituzionale e antipolitica che sta avvenendo, in queste ore, in Parlamento. Per la precisione l'operazione è avvenuta tutta fuori dal Parlamento, mentre le due aule sono il

Manovra : Cgil Cisl Uil - inaccettabile rinvio assunzioni nella Pa : Comunicato stampa Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa Manovra: Cgil Cisl Uil, inaccettabile rinvio assunzioni nella Pa Su assunzioni da governo solo propaganda, pronti a mobilitazione Roma, 19 dicembre ...

Manovra - il giudizio della Ue verso il rinvio ma l'accordo ancora non c'è : Forse anche alla luce della conversazione telefonica, in mattinata, tra il ministro dell'Economia e i commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis. Nel vertice di domenica notte i vicepremier ...

Pensioni : Quota 100 fuori dalla Manovra - probabile rinvio della misura : La nuova Legge di Stabilità 2019 approda a Montecitorio ma mancano gli emendamenti sulla Quota 100 e sul reddito di cittadinanza. Sono 56 le proposte presentate in Parlamento che dovrebbero salire sul treno della Legge di Bilancio ma non c'è nessuna traccia sul pacchetto Pensioni nonostante la lunga trattativa con la Commissione Europea per evitare la procedura d'infrazione. Tutto tace su Quota 100 e reddito di cittadinanza Lo scopo principale ...

Manovra : Conte propone a Juncker rinvio Quota 100 e reddito di cittadinanza : Quota 100 e il reddito di cittadinanza potrebbero non partire immediatamente a gennaio 2019 ma qualche mese più tardi. Precisamente ad aprile 2019. E con una dotazione di risorse finanziarie inferiore di 4 - 5 miliardi di euro. Sarebbe questa la proposta che il Premier Giuseppe Conte vorrebbe fare al Presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker per far approvare la Manovra dalla Ue ed evitare in questo modo l'avvio della procedura di ...

Manovra - aumentano le tasse sulle sigarette ma per reddito e pensioni rinvio ad altre norme : Nel testo non viene mai nominata quota 100 né vienespiegato come e a chi sarà distribuito il reddito dicittadinanza.