“Mai visto un tale ruolo di dettatura da parte di Bruxelles” | ci dice Monti

Sturaro “Mai visto” allo Sporting : il club portoghese potrebbe restituirlo alla Juve già a gennaio : Stefano Sturaro potrebbe presto lasciare lo Sporting de Portugal per rientrare alla Juve ntus dopo 0 presenze col club portoghese Stefano Sturaro non ha potuto ancora esordire con lo Sporting de Portugal, club col quale ha trovato un accordo nella scorsa estate. D alla Juve ntus il centrocampista è volato in Portog allo , senza però mai giocare. Un problema alla caviglia ha condizionato la sua annata, Sturaro ha infatti avuto il permesso di ...

Nazionale - Tonali e il suo modello a sorpresa : “Mai rivisto in Pirlo - mi ispiro a…” : Il centrocampista del Brescia Sandro Tonali, primo millennial a vestire la maglia della Nazionale maggiore, ha parlato direttamente dal ritiro di Coverciano: “I primi giorni sono stati molto positivi per me, tutti mi hanno messo a mio agio. È il sogno di tutti i ragazzi essere convocato dall’Italia, tanta gente che c’è qui la vedevo in tv fino a ieri. Ora posso prendere esempio da loro. È un orgoglio essere il primo 2000 in ...