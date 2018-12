CR4 Alessia Marcuzzi frecciatina a Simona Ventura

people24.myblog

(Di venerdì 21 dicembre 2018) Al programma di Piero Chiambretti “CR4 – La Repubblica delle Donne” tra i tanti ospiti c’è stata. Chiambretti allaha mostrato una clip tratta dai Telegatti del 2002, quando al fianco di Pippo Baudo ha premiato. In quell’occasione laaveva completamente snobbato lache all’epoca aveva già preso la conduzione de Le Iene. Il commento diè stato: “Non le andava giù che fossi subentrata io alle Iene”, poi laha detto: “Se le cose sono cambiate? Non è che ci frequentiamo, diciamo così, devo dire la verità. L’ho già detto in altre interviste.mi ha deluso nella mia “Isola dei Famosi” perché non si è comportata proprio bene quando è uscita. Il tempo passa. Però non si scorda”