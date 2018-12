21 dicembre | un orgasmo salverà il mondo?

vanityfair

: Il 21 dicembre è la 'giornata mondiale dell'orgasmo' In occasione del solstizio d'inverno si celebra il Global Orga… - ilmaestroVev : Il 21 dicembre è la 'giornata mondiale dell'orgasmo' In occasione del solstizio d'inverno si celebra il Global Orga… - Amaro57024721 : RT @guffanti_marco: Domani 16 dicembre, festa nazionale dell'ORGASMO. Mi raccomando, venite numerosi. ?????????? (2 risate tra un insulto… - gidoroc : RT @guffanti_marco: Domani 16 dicembre, festa nazionale dell'ORGASMO. Mi raccomando, venite numerosi. ?????????? (2 risate tra un insulto… -

(Di venerdì 21 dicembre 2018) LondraMilanoNew YorkParigiTokyo25 marzo 1969: John Lennon e Yoko Ono decidono di lanciare una protesta silenziosa e pacifica contro la guerra nel Vietnam da un letto di hotel, nella fattispecie la suite presidenziale dell’Hilton Hotel di Amsterdam, stanza 702. Una protesta che passerà alla storia come bed-in e lancerà un messaggio, che si protrarrà fino ai giorni: Fate l’amore, non fate la guerra.LEGGI ANCHE7 fattori che influenzano l'Un motto che è diventato più un monito e ha ispirato generazioni di attivisti per la pace, tra cui gli hippie americani Paul Reffell e Donna Sheehan, che nel 2006 hanno istituito il Global Orgasm for Peace Day, ovvero l’globale per la giornata della pace, che cade esattamente il 21di ogni anno, in coincidenza con il solstizio d’inverno, un modo per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle guerre nelIl modo ...