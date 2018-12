Raggi all' esame Pd Il bilancio Rifiuti | bus flambé e valzer degli assessori

Tour de France 2019 - il percorso e le 21 tappe ai Raggi X. Tourmalet e Galibier decisivi nella lotta per la maglia gialla : È stato presentato oggi a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle partirà sabato 6 luglio dalla capitale del Belgio, Bruxelles, per concludersi domenica 28 con la classica passerella finale sui Campi Elisi di Parigi. Saranno solo due le cronometro, per un totale di 54 km contro il tempo, mentre ci attendono cinque spettacolari arrivi in salita, tra cui spiccano quelli a La Planche des Belles Filles e sul ...

Rifiuti Roma - il presidente vicario Lolli scrive alla sindaca Raggi : L'Aquila - In merito alla questione dei Rifiuti prodotti nel comuni di Roma e sull'eventuale trasporto e trattamento in discariche abruzzesi, riportiamo, di seguito, il testo della lettera a firma del presidente Giovanni Lolli, inviata nella giornata di ieri 18 dicembre al sindaco di Roma, Virginia Raggi: Testo missiva "Gentile sindaca in questi giorni mi sono permesso di insistere per avere da Lei una richiesta esplicita riguardo ...

Nanni : romani e turisti vittime disagi metro ma Raggi volta le spalle : Roma – “Da giorni romani e turisti sono ostaggio delle metropolitane di Roma, con migliaia di cittadini ai quali è impossibile utilizzare le centralissime Repubblica, Barberini e Spagna per disservizi vari. Una situazione da terzo mondo sulla quale la sindaca Raggi ancora una volta preferisce voltare le spalle ai romani”. Così in una nota Dario Nanni, coordinatore di Roma e provincia di Italia in Comune. “Proprio nel ...

Nonno violenta la nipote di 6 anni. L'incubo finisce quando la bambina trova il coRaggio di dirlo alla babysitter. : Una coppia di genitori quando doveva recarsi al lavoro affidava la loro bambina di 6 anni al Nonno paterno, credevano che in questo modo la piccola sarebbe stata al sicuro e protetta. L'uomo ...

Piccolo : politici che falliscono si dimettono - non come Raggi che scarica colpe : Roma – “Lo scaricabarile della Raggi si chiama Matassa. Il fallimento M5S sulla gestione di: rifiuti, verde, trasporti e strade e’ lampante, Roma sembra il terzo mondo. A Raggi ricordo che i politici seri quando falliscono si dimettono non scaricano le colpe sui dirigenti”. Cosi’ Ilaria Piccolo, consigliera capitolina Pd. L'articolo Piccolo: politici che falliscono si dimettono, non come Raggi che scarica colpe ...

Dalla nuvola di Fuksas a quella nera (sulla Salaria). Su entrambe sale Raggi : Dalla nuvola bianca di Fuksas, all’Eur – visitata da più di centomila persone per la fiera “Più Libri Più Liberi” – a quella nera sulla Salaria, causata dall’incendio all’impianto rifiuti, il passo è breve. La sindaca Raggi è salita su entrambe, ma nessuno vuole che scenda. “L’aria del tempo” è quel

Appalti : Cna Veneto - da governo più coRaggio nel mettere mano alla norma (2) : (AdnKronos) - CNA Veneto chiede al governo "l’eliminazione dell’aggettivazione di “funzionali” e “prestazionali” al termine “lotti”, rendendo maggiormente pregnante l’obbligo di suddivisione in lotti, al fine di evitare facili elusioni da parte delle Stazioni Appaltanti. Inoltre, ritiene fondamental

Appalti : Cna Veneto - da governo più coRaggio nel mettere mano alla norma : Venezia, 13 dic. (AdnKronos) - "Dal testo della bozza del decreto legge sicurezza sono scomparse le norme che avrebbero dovuto introdurre modifiche urgenti al Codice Appalti, com’era stato annunciato, creando aspettative nel mondo delle costruzioni. Avevamo auspicato maggiore coraggio da parte del G