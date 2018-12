corriere

: @FedericoRampini @repubblica Solo i Russi si sono impegnati a tempo pieno in Siria, per proprio tornaconto, ed ogni… - al_sa2243 : @FedericoRampini @repubblica Solo i Russi si sono impegnati a tempo pieno in Siria, per proprio tornaconto, ed ogni… - Barby_era : RT @DavideVikingo: Splendida manifestazione della #Lega, oggi 8 Dicembre 2018: 'L'Italia Rialza la testa', con un grande #Salvini a Roma i… -

(Di giovedì 20 dicembre 2018) Oltre 1.700 reporter all’evento dianno del presidente russo: «Se arriveranno i missili in Europa, poi l’Occidente non squittisca se reagiremo. Abbiamo sviluppato nuove armi solo come deterrenti»