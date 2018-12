A pochi giorni dal lancio Super Smash Bros Ultimate è già in offerta

Vittoria - insulti e lanci di bottiglie a delegazione Arcigay Ragusa : è la seconda aggressione omofoba in pochi giorni : Ieri sera, la delegazione di Arcigay Ragusa presieduta da Igor Marco Garofalo, appena uscita da un incontro con i commissari straordinari di Vittoria (dove si è discusso dell’aggressione avvenuta venerdì scorso ai danni di un ventenne), è stata presa di mira da un gruppo di ragazzi, che hanno urlato insulti omofobi e lanciato bottiglie. Lo rende noto lo stesso Garofalo che, in una nota, ricostruisce così l’accaduto: “Da 100 ...

Sabrina rinnovata per la terza e quarta stagione pochi giorni dopo lo speciale natalizio su Netflix : Sabrina rinnovata per la terza e quarta stagione. pochi giorni dopo il debutto dello speciale natalizio, Netflix ha deciso di giocare d'anticipo e confermare la serie tv per altri due anni. Nel particolare, il colosso di streaming ha ordinato sedici nuovi episodi di Sabrina, che saranno rilasciatai in due parti (ufficialmente denominate Parte 3 e Parte 4). La produzione delle nuove stagioni, secondo TV Line, inizierà il prossimo anno. Il ...

Prezzo ed uscita Honor 10 Lite in Italia : mancano pochissimi giorni : Vi avevamo promesso notizie sulla commercializzazione in Italia e sul Prezzo di Honor 10 Lite, e finalmente siamo pronti per prestare fede alla parola data: il nuovo middle-range del brand cinese sarà disponibile nel nostro Paese a partire dal 3 gennaio 2019 al costo di 239.90 euro, sia sul sito ufficiale di HiHonor, che presso i vari rivenditori di elettronica di consumo dislocati nel territorio. Un dispositivo, questo, che quanto a ...

Nozze lampo per Lauren e Darren - a lui restano pochi giorni di vita : “Amore oltre la morte” : Darren Easton, 24enne di Londra, e Lauren Pope, entrambi affetti da fibrosi cistica sin dalla nascita, si sono sposati in una cerimonia lampo dopo che il doppio trapianto lui è fallito e i medici gli hanno comunicato che gli restano solo pochi giorni di vita: "Voglio che sia felice e sapere che, anche dopo che me ne sarò andato, resterò sempre con lei".Continua a leggere

Le rimuovono tutti denti in una volta sola - 49enne muore pochi giorni dopo : "Avevamo chiesto ai medici ci farlo un po' alla volta ma ci hanno detto di no" hanno spiegato i famigliari della donna, una disabile con problemi cerebrali, chiedendo di fare luce sull'operato dei dentisti.Continua a leggere

Brawl Stars in pochi giorni ha raggiunto il primo posto nella classifica Google Play : Brawl Stars in pochi giorni ha raggiunto il primo posto della classifica Google Play sezione giochi. Molti si aspettavano questa reazione da parte dei videogiocatori (ovvero un massiccio download nel breve periodo di B.S su dispositivi mobili), ma nessuno poteva pensare che sarebbero bastati meno di 3 giorni dalla data di rilascio globale dell'ultimo marchio della Supercell per raggiungere tale posizione. L'ennesimo trionfo per la casa finnica ...

Astronomia : giro di boa per la sonda Juno - tra pochi giorni il 16° flyby : Il 21 dicembre alle ore 05:48 del mattino in Italia la sonda Juno della Nasa sfreccerà a soli 5 chilometri dalle nuvole gioviane a una velocità di 207,287 km orari: quel giorno Juno taglierà il traguardo del suo 16° flyby, entrando ufficialmente nella seconda parte della missione, prolungata dalla Nasa fino al 2022. Impegnata nello studio delle origini e dell’evoluzione del gigante gassoso, tra i principali obiettivi della missione l’analisi ...

Un imprenditore canadese è stato arrestato in Cina con l’accusa di “mettere in pericolo la sicurezza nazionale” : è il secondo in pochi giorni : Da mercoledì non si hanno più notizie di Michael Spavor, imprenditore canadese che conosce bene la penisola coreana e che ha stretti legami con il governo della Corea del Nord. Spavor doveva presentarsi lunedì a una conferenza a Seul, in

Pulizia dei fiumi in Sicilia - sindaco Lo Giudice : 'Sarebbe opportuno finire i lavori in pochi giorni e non dopo mesi' : Un'emergenza chiamata burocrazia. In Sicilia i fiumi hanno fatto vittime e paura meno di un mese fa, basti pensare alla tragedia di Casteldaccia , dove le piogge torrenziali unite all'abusivismo ...

Meghan Trainor ha svelato che mancano pochi giorni al suo matrimonio : "Sarà vicino a Natale" The post Meghan Trainor ha svelato che mancano pochi giorni al suo matrimonio appeared first on News Mtv Italia.

Alaska : a pochi giorni dal sisma riaperta la Glenn Highway - emblema della forza distruttiva del terremoto M.7 [FOTO] : 1/23 ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi fidanzata : "Lo bacerò tra pochi giorni" (video) : Silvia Provvedi, rifugiatasi, nelle scorse ore, in giardino, con Francesco Monte, confessa un desiderio inedito per il futuro imminente. La giovane cantante, già vincitrice di qualche 'Isola dei Famosi' fa, è ansiosa, e non vede l’ora di riabbracciare il suo Malefix, il misterioso fidanzato che, da qualche tempo, ha preso il posto nel suo cuore, di Fabrizio Corona: “Finalmente lunedì bacerò qualcuno, chissà se mi ricorderò come si fa”.prosegui ...

Vodafone - le 'Special Minuti' anche per ex clienti - ancora per pochi giorni | Costi e dettagli promo winback : Vodafone propone anche in versione winback le due promozioni operator attack per utenti Iliad, Tre e operatori virtuali. Tutte le info Offerte Vodafone winback: Special Minuti 50 Gb e 30 GB Offerte ...

Vodafone - le 'Special Minuti' anche per ex clienti - ma per pochi giorni | Info costi e dettagli promo winback : Vodafone propone anche in versione winback le due promozioni operator attack per utenti Iliad, Tre e operatori virtuali. Tutte le Info Offerte Vodafone winback: Special Minuti 50 Gb e 30 GB Offerte ...