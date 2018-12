Tour Trail VDA | quattordici appuntamenti in otto mesi | presentata la 6ª edizione del

Tour Trail Valle d’Aosta - il 27 ottobre cala ad Arnad il sipario su un circuito fino ad ora mai così corposo : La gara è collocata alla fine di una lunga stagione, per questo le difficoltà del tracciato sono state calibrate. Il percorso misura infatti 22 chilometri e non raggiungerà quote elevate Da marzo a fine ottobre, otto mesi di Trail e vertical per un totale di 14 prove tra Valle d’Aosta e Piemonte. Sabato 27 ottobre si chiuderà il Tour Trail della Valle d’Aosta, un circuito che mai prima d’ora racchiuse così tante gare. Il gran finale si ...