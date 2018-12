Tommaso Paradiso | Soffro ancora di attacchi di panico | ma mi piace il successo

huffingtonpost

(Di mercoledì 19 dicembre 2018), romano di 35 anni e leader dei TheGiornalisti, è uno dei cantanti più famosi e acclamati dell'attuale panorama musicale italiano. Partito dall'indie insieme alla sua band, dal 2016 ha incasellato, una dopo l'altra, canzoni diche l'hanno portato nelle top ten nazionali. Oggi l'artista del momento ha voluto confessarsi a Vanity Fair in una lunga intervista.inizia dicendo la sua su Corinaldo, dove una tragedia ha causato morti e feriti tra il pubblico intervenuto al concerto dell'artista trap Sfera Ebbasta.Non si possono accusare i cantanti per quello che scrivono. È colpevole chi non ha badato a rispettare le regole di sicurezza. Ed è il tale con lo spray al peperoncino l'Idiota Ebbasta. Non Sfera. Il mondo di rap e trap vive di linguaggio provocatorio, si sa. Ma non per questo chi scrive o, peggio, chi ascolta quella ...